Theo Hernandez sempre più lontano dal Milan. E occhio a gennaio

Theo Hernandez continua a deludere con la maglia del Milan e attenzione a quello che potrebbe succedere nella finestra di calciomercato invernale: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la vittoria sofferta in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è tornato nell’incubo a San Siro, in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Champions League, contro il Borussia Dortmund.

Una sfida sfortunata sin dall’inizio per i rossoneri che, dopo pochissimi minuti, hanno sbagliato un calcio di rigore con Olivier Giroud. Successivamente è arrivato il vantaggio dei tedeschi, pareggiato poco dopo dalla prima rete con la maglia del Diavolo di Samuel Chukwueze. Nella ripresa però lo score è colorato soltanto a tinte giallonere. Gli ospiti, spinti da un gioco corale intensissimo, segnano due reti e ipotecano la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League spingendo, di nuovo, il Milan nel baratro. In molti nella squadra rossonera non hanno brillato, uno su tutti Theo Hernandez, che sembra ormai un lontano parente del giocatore che abbiamo potuto ammirare nell’anno dello scudetto (basti pensare al gol clamoroso siglato in una delle ultime giornate di quella Serie A contro l’Atalanta).

Theo può lasciare il Milan subito? Ecco la situazione

Il rapporto fra Stefano Pioli e Theo Hernandez sembra ormai logoro. Negli ultimi giorni è girato molto su Twitter, ora X, un video durante l’intervallo fra primo e secondo tempo del tecnico parmigiano nel tunnel prima dell’ingresso in campo atto a caricare i suoi con il francese che a malapena dà il cinque all’allenatore campione d’Italia nel 2022.

Questa situazione, in vista della finestra di calciomercato invernale, potrebbe anche portare ad un addio di Theo Hernandez ancor prima della fine della stagione. Sulle sue tracce c’è sempre il PSG. Nel club parigino, l’ex giocatore del Real Madrid ritroverebbe il fratello Lucas e tornerebbe in patria dopo aver girato l’Europa in lungo e in largo fra la Spagna e l’Italia. La valutazione resta altissima da parte del Milan, che dovrà valutare anche i nomi dei possibili sostituti in caso di divorzio (molto) anticipato.