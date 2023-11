Due per uno con Theo Hernandez: il Milan bissa l’operazione Tonali

Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A vede protagonista il Milan. Ecco tutti i dettagli

In caso di partenza di Theo Hernandez verso un altro club europeo, il Milan di Stefano Pioli e Giorgio Furlani potrebbe mettere nel mirino due calciatori per sopperire alla sua assenza e allungare la rosa.

Non è un periodo facile per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che poco più di un mese fa contro il Genoa erano riusciti addirittura a portarsi in vetta alla classifica grazie al gol di Pulisic, ora si trovano in terza posizione con un netto distacco nei confronti della Juventus di Massimiliano Allegri e dell’Inter di Simone Inzaghi.

Otto sono le lunghezze che separano il ‘Diavolo’ dalla cima del campionato italiano di Serie A, anche in virtù del risultato, decisamente deludente, maturato nel pomeriggio di sabato in casa del Lecce di Roberto D’Aversa.

Il Milan infatti, dopo essersi portato addirittura sullo 0-2, si è fatto rimontare dalla squadra pugliese rischiando anche di perdere la gara proprio negli istanti finali. Nelle due reti messe a segno dai rossoneri c’è stato anche lo zampino di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese ha infatti fornito l’assist giusto per Giroud, ma non è bastato per tornare da Lecce con i tre punti.

In vista della prossima estate di calciomercato, il Milan e Theo potrebbero anche decidere di separare le loro strade al termine di un lungo percorso di crescita che ha portato il calciatore ex Real Madrid ad essere uno degli esterni bassi più forti del mondo.

Il Milan pensa al dopo Theo Hernandez: occhio a due nomi

Se il Milan nella prossima estate di calciomercato dovesse ricevere l’offerta giusta da un top club europeo per lasciar andare Theo Hernandez, i rossoneri avrebbero già in mente due profili potenzialmente molto interessanti che, insieme, potrebbero comporre la nuova batteria difensiva sulla fascia sinistra.

Il primo nome è quello di Hartman, laterale sinistro del Feyenoord. Il calciatore olandese è un classe 2001 e sta facendo molto bene anche in Champions League con un valore in sede di calciomercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Insieme a lui potrebbe arrivare, a parametro zero, il nome di Juan Miranda del Betis.

Il calciatore spagnolo, valutato circa 10 milioni di euro, è in scadenza di contratto e potrebbe prendere al volo l’occasione di firmare con un club prestigioso come il Milan allenato da Pioli.