Ritorno clamoroso alla Juve: “Nome scelto da Elkann”

Non solo Conte, a fine stagione potrebbe tornare in bianconero un grande ex bianconero. Annuncio in diretta

Allegri potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Al suo posto il grande ex Antonio Conte, di recente incontratosi con Calvo. Lo sanno anche i sassi e lui non lo ha nascosto, il salentino vuole tornare in bianconero per continuare ciò che aveva interrotto bruscamente quasi undici anni fa.

Quello di Conte, però, potrebbe non essere l’unico grande ritorno. In casa Juve, infatti, stanno ragionando su come rinforzare anche la società. Dopo l’ingaggio di Cristiano Giuntoli, l’obiettivo è ora un cosiddetto ‘Uomo forte’ marchiato Juventus.

Nei mesi passati fu fatto insistentemente il nome di Alex Del Piero, mentre è di queste ore una indiscrezione clamorosa perché ha come protagonista un certo Michel Platini.

Nella diretta Twitch di ‘Juventibus’, il giornalista di fede bianconera Luca Momblano ha dato una notizia che ha spiazzato tutti. Platini può tornare a Torino, alla Juve, alla fine di questa stagione, ben trentaquattro anni dopo il suo addio.

Parliamo del 1987, era ancora un calciatore, al termine di cinque stagioni in cui il club della famiglia Agnelli vinse ben sette titoli, su tutti la Coppa dei Campioni nella tragica giornata dell’Heysel.

Ritiratosi proprio nel 1987, Platini guidò la Francia da CT dal 1988 al 1992 cominciando poi la carriera da dirigente nel calcio fino a diventare Presidente dell’UEFA nel 2007. Nel 2016 le dimissioni in merito alla vicenda del pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri dal parte dell’ex presidente FIFA Joseph Blatter. Con conseguente squalifica di 6 anni, ridotta poi a 4.

Juventus, Momblano: “Elkann avrebbe già scelto Platini”

“John Elkann è molto più attivo sul lato dell’uomo Juve da mettere in società. Lui avrebbe già scelto Michel Platini“, ha detto esattamente Momblano a proposito del possibile ritorno a Torino del tre volte Pallone d’Oro, oggi sessantottenne.

‘Le Roi’ ha incontrato Elkann alla festa del centenario della Presidenza Agnelli, celebrato proprio nel capoluogo piemontese lo scorso 10 ottobre. E non solo. Sempre secondo Momblano, da parte sua sarebbe arrivata una disponibilità di massima a ricoprire un ruolo in società.