PAGELLE E TABELLINO BENFICA-INTER 3-3: Frattesi lottatore, Asllani non all’altezza

I voti ai protagonisti della sfida andata in scena a Lisbona e valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League

Pazza Inter al ‘Da Luz’ contro il Benfica: sotto di tre gol all’intervallo, i nerazzurri compiono una clamorosa rimonta sfiorando la vittoria con Barella nel finale. Il primo posto del girone se lo giocherà all’ultima giornata nello scontro diretto con la Real Sociedad.

BENFICA

Trubin 6,5

Aursnes 6,5

Otamendi 5

Antonio Silva 5

Morato 6,5

Florentino 6,5 – Dal 78′ Kucka s.v.

Joao Neves 7

Di Maria 6 – Dall’89’ Araujo s.v.

Rafa Silva 6,5

Joao Mario 8

Tengsted 6 – Dal 78′ Musa s.v.

All.: Schmidt 6

TOP JOAO MARIO 8 – Non vedeva l’ora di segnare all’ex. Segna e collega il gioco, soprattutto nel primo tempo. Sul piano personale, una serata perfetta.

FLOP OTAMENDI 5 – Regala il rigore del 3-3 con un fallo inguenuo su Thuram che uno con la sua esperienza avrebbe potuto evitare.

INTER

Audero 6,5

Bisseck 5,5

De Vrij 5,5

Acerbi 6,5

Darmian 6 – Dal 67′ Cuadrado 6

Frattesi 7

Asllani 5

Klaassen 5 – Dal 67′ Barella 6

Carlos Augusto 5

Sanchez 7 – Dal 78′ Lautaro Martinez s.v.

Arnautovic 6,5 – Dal 67′ Thuram 7

All. Inzaghi 5

TOP FRATTESI 7 – Nell’orrendo primo tempo è stato forse il solo a lottare e a crederci. Nel secondo trova anche il gol, non banale, che dà ulteriore scossa per la rimonta.

FLOP ASLLANI 5 – Bisseck si riscatta nella ripresa, lui no. Tanti errori, non riesce a imporsi in mezzo al campo: per diventare un titolare dell’Inter ancora non ci siamo.

Arbitro Treimanis 6

BENFICA-INTER 3-3

5′, 12′ e 33′ Joao Mario, 50′ Arnautovic, 57′ Frattesi, 71′ rig.Sanchez

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Otamendi, Antonio Silva, Morato; Florentino (78′ Kocku), Joao Neves; Di Maria (89′ Araujo), Rafa Silva, Joao Mario; Tengsted (78′ Musa). All.: Schmidt

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij (76′ Dimarco), Acerbi; Darmian (67′ Cuadrado), Frattesi, Asllani, Klaassen (67′ Barella), Carlos Augusto; Sanchez (78′ Lautaro Martinez), Arnautovic (67′ Thuram). All.: Inzaghi

ARBITRO: Treimanis (LET)

AMMONITI: Joao Mario, Schmidt