Onana, che combini: la papera mette nei guai il Manchester United

Onana protagonista di un errore nel corso del match tra Galatasaray e Manchester United: la punizione lo tradisce

Ancora Onana, ancora un errore. Il portiere del Manchester United, ex Inter, continua a far parlare di sé e non certo in positivo. Durante la sfida Champions contro il Galatasaray, il camerunese si è reso protagonista di una ‘papera’ che sta già facendo parlare di sé sui social.

Tutto accade intorno all’ora di gioco con i ‘Red Devils’ in vantaggio per 3-1. Al 62′ l’arbitro fischia una punizione per i padroni di casa con Ziyech che si incarica della battuta. L’ex Chelsea e Ajax mette una palla dentro l’area che nessuno riesce a colpire. Il pallone arriva così, in maniera anche abbastanza debole e centrale, dalle parti di Onana che nel respingerla se la butta in porta.

Un errore che ha consentito al Galatasaray di riaprire il match e di andare poi qualche minuto più tardi a segnare anche il 3-3. Un pareggio che potrebbe risultare decisivo nella corsa alla qualificazione visto che con il punto i turchi conserverebbero il secondo posto con un punto di vantaggio sugli inglesi.