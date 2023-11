Inzaghi pensa alla seconda stella e al Napoli: Inter stravolta a Lisbona

L’Inter di scena a Lisbona contro il Benfica nel match della fase a gironi di Champions League: le probabili formazioni della sfida del ‘Da Luz’

Trasferta a Lisbona per l’Inter nel quinto turno della fase a giorni di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è volata in Portogallo con il pass per gli ottavi già in tasca, acquisito nell’ultimo incrocio europeo contro il Salisburgo.

Per il primo posto sarà decisivo lo scontro diretto con la Real Sociedad tra due settimane a San Siro, così l’allenatore piacentino opterà per un ampio turnover questa sera contro il Benfica dell’ex juventino Di Maria. Inzaghi ne cambia addirittura otto rispetto al Derby d’Italia di domenica con la Juventus, confermando i soli Darmian, Acerbi e de Vrij. Il mister nerazzurro dà respiro ai suoi titolarissimi e lancia per l’esordio stagionale dal primo minuto Audero tra i pali e Klaassen in mediana. A centrocampo maglia da titolare anche per Frattesi, Asllani e Carlos Augusto, rivoluzionato anche l’attacco con il recuperato Sanchez che farà coppia con Arnautovic. In difesa chance per Bisseck, mentre non è partito per Lisbona Dumfries a causa di un affaticamento muscolare: Inzaghi spera di recuperare l’olandese, al pari di Bastoni, per la trasferta di campionato contro il Napoli e per continuare la caccia alla seconda stella.

Il Benfica è invece già fuori dalla Champions dopo un girone finora disastroso e contende un posto in Europa League al Salisburgo. Schmidt sembra orientato ad affidarsi a Tengsted al centro dell’attacco con il terzetto composto da Di Maria, Rafa Silva e l’ex della sfida Joao Mario sulla linea dei trequartisti.

Benfica-Inter, probabili formazioni e dove vederla in TV

Benfica-Inter, sfida in programma questa sera alle 21 italiane al ‘Da Luz’ di Lisbona e valevole per il Gruppo D di Champions League, verrà arbitrata dal lettone Treimanis (al VAR Bebek). La sfida tra i portoghesi e i vicecampioni d’Europa sarà visibile per gli abbonati a Sky Sport e alla piattaforma Mediaset Infinity.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Otamendi, Antonio Silva, Morato; Florentino, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengsted. A disposizione: Soares, Kokubo, Jurasek, Bernat, Joao Victo, Araujo, Korku, Chiquinho, Tiago Gouveia, Cabral, Musa. Allenatore: Schmidt

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Stabile, Stankovic, Dimarco, Cuadrado, Calhanoglu, Barella, Kamaré, Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi