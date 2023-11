Inzaghi e la risposta a Marotta: “L’Inter ha l’obbligo di vincere tutto”

L’Inter impegnata domani sera in Champions League nella gara del ‘Da Luz’ contro il Benfica: le dichiarazioni alla vigilia del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter domani affronterà il Benfica nella sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

I nerazzurri hanno già staccato l’accesso per gli ottavi di finale e si giocano il primo posto nel raggruppamento nel duello con la Real Sociedad, avversaria di Lautaro Martinez e compagni tra due settimane a San Siro. Simone Inzaghi interviene in conferenza stampa alla vigilia dell’incrocio di Lisbona, che evoca dolci ricordi all’Inter dopo il passaggio del turno ai danni dei portoghesi nella scorsa edizione della Champions: “Domani sarà una partita importante, siamo già qualificati ma il nostro lavoro non è finito perché dobbiamo conquistare il primo posto nel girone. La Real Sociedad sta facendo cose straordinarie e credo che sarà lo scontro diretto di San Siro a decidere il primato”.

Inzaghi si affiderà a un ampio turnover, permettendo ai titolarissimi di tirare il fiato. Tra i pali ci sarà una novità: “Ho già dato la formazione alla squadra e in porta giocherà Audero. Volevo farlo debuttare già con il Frosinone, domani sarà il suo turno”. In attacco spazio invece a Sanchez: “Ha avuto un problema alla caviglia, per tre giorni non si è allenato mentre oggi è tornato al completo con il gruppo. Ha recuperato e domani sera può giocare dall’inizio”.

Seconda stella o finale di Champions? Dopo Marotta risponde anche Inzaghi: “Ho sentito le parole del Direttore, noi siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di vincere tutto. L’anno scorso c’erano 57 partite e noi le abbiamo giocate tutte, ci siamo qualificati per la terza volta agli ottavi di Champions League: abbiamo delle responsabilità e vogliamo continuare a regalare delle gioie ai nostri tifosi”.

L’allenatore nerazzurro ritorna sul pareggio nello scontro scudetto dell’Allianz Stadium contro la Juventus: “L’Inter ha fatto una partita matura, da squadra, ci sono state delle difficoltà e dovevamo essere più bravi nel gestire il pallone. Contro la Juventus sappiamo che non è facile, l’anno scorso nella stessa situazione avevamo perso un po’ le distanze mentre domenica siamo riusciti subito a pareggiarla. Non abbiamo creato tanto nella ripresa, però la mia Inter mi è piaciuta”.

Carlos Augusto pre Benfica: “L’Inter era il mio obiettivo, gruppo devastante”

Insieme a Inzaghi in conferenza stampa è intervenuto anche Carlos Augusto, che per l’occasione ritroverà una maglia da titolare sulla corsia sinistra: “Arrivare in una grande squadra come l’Inter era il mio obiettivo. Questi primi mesi sono stati fantastici, faccio parte di un gruppo devastante“.

Il nazionale brasiliano prosegue: “Il rapporto è ottimo con tutti, anche con Dimarco, non c’è concorrenza per il ruolo. Grazie all’Inter e alle stagioni con il Monza ho conquistato la convocazione con il Brasile, è stato un sogno e spero di continuare a indossare la maglia della Seleçao. So che ho tante potenzialità e per questo ho ancora margini di miglioramento. Di Maria? L’ho incontrato l’anno scorso al Monza contro la Juve. È un giocatore che fa la differenza, non lo conosciamo di certo oggi – conclude Carlos Augusto – Il Benfica ha tanti giocatori forti, dovremo scendere in campo con la massima attenzione”.