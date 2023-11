Inter, torna di moda Nandez: Marotta e l’ennesimo parametro zero | CM.IT

Da diversi anni, Nahitan Nandez viene accostato all’Inter e, in un’occasione, ci è andato davvero vicino. A giugno scadrà il suo contratto col Cagliari

Dopo il pareggio conquistato sul campo della Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter affronta oggi il Benfica di Angel Di Maria per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League.

La squadra nerazzurra, guidata in panchina da Simone Inzaghi, arriva a questo appuntamento con estrema serenità, avendo già conquistato il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea per club. E, dunque, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, si possono concentrare sul mercato, con un occhio che guarda già alla sessione estiva del giugno prossimo. Marotta, è cosa nota, è sempre stato molto attento ai giocatori a parametro zero e nel mirino ne è finito un altro con questa caratteristica.

Stiamo parlando di Nahitan Nandez, 27enne centrocampista uruguaiano del Cagliari in scadenza, appunto, il 30 giugno del 2024. E della sua situazione ha parlato, ai microfoni dell’emittente sudamericana ‘Carve Deportiva’, l’agente Pablo Bentancur: “Abbiamo una trattativa in corso con l’Inter che vuole Nandez. Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e abbiamo già ricevuto diverse chiamate, una è dell’Inter. Sarà sicuramente un nome importante del prossimo mercato. Ora è tranquillo e si sta riprendendo fisicamente”.

Nandez e l’Inter, la storia si ripete: le ultime

Come detto, sono diverse stagioni che il nome di Nandez viene accostato all’Inter. In particolare, nell’estate e nel dicembre del 2021 si era parlato con insistenza di un possibile scambio con Stefano Sensi in direzione Sardegna. Ma l’affare, poi, non andò in porto. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono tutte le condizioni affinché la trattativa possa andare in porto. A maggior ragione vista la duttilità del calciatore e la situazione contrattuale, visti i conti non proprio floridi del club di Steven Zhang. Allo stato attuale, infatti, è confermato il forte interesse dell’Inter, al momento l’unica squadra della Serie A che si è mossa per averlo a giugno, a parametro zero. Difficile che Nandez lasci il Cagliari a gennaio, mentre appare presa, ormai, la decisione di lasciare la Sardegna dopo cinque stagioni. Vi terremo aggiornati.