DIRETTA Champions League, Real Madrid-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra il Real Madrid di Ancelotti e il Napoli di Mazzarri in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo del Real Madrid in una gara valida per la quinta e penultima giornata del gruppo C di Champions League. Una sfida che può emettere gli ultimi verdetti in merito al passaggio del turno che sarà diretta dall’arbitro francese Letexier.

Reduci dalla vittoria in Serie A sul campo dell’Atalanta all’esordio del nuovo tecnico Walter Mazzarri in panchina, gli azzurri sognano il colpaccio nella capitale spagnola per ottenere subito la qualificazione agli ottavi di finale. Ai partenopei, tuttavia, potrebbe bastare un pareggio qualora esca lo stesso risultato nell’altra partita del girone e addirittura una sconfitta qualora l’Union Berlino batta il Braga. I blancos del grande ex Carlo Ancelotti, già aritmeticamente qualificati, puntano invece ad allungare la striscia di vittorie per restare a punteggio pieno, sebbene per blindare il primo posto basti un punto. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla app di Amazon Prime. All’andata le Merengues si imposero con il risultato di 3-2 grazie alle reti di Vinicius e Bellingham oltre all’autogol di Meret dopo il momentaneo vantaggio di Ostigard e il rigore di Zielinski. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Santiago Bernabeu’ tra Real Madrid e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Real Madrid-Napoli

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CLASSIFICA GIRONE C: Real Madrid punti 12, Napoli 7, Braga 3, Union Berlino 1.