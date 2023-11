DIRETTA Champions League, Benfica-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Già qualificata agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter cerca i tre punti per giocarsi il primo posto nel girone con la Real Sociedad

Senza Denzel Dumfries, vittima di un affaticamento muscolare dopo la partita di domenica sera contro la Juventus, l’Inter fa visita al Benfica nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Grazie alla vittoria contro il Salisburgo, i nerazzurri hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale, ma vanno a caccia del primo posto.

Attualmente a quota 10 punti come la Real Sociedad, la squadra allenata da Simone Inzaghi cercherà la vittoria con la consapevolezza che in ogni caso sarà decisivo lo scontro diretto a San Siro per vincere il Gruppo D e andare ai sorteggi come testa di serie.

Protagonista di una campagna europea sin qui disastrosa, l’undici di Roger Schmidt non ha raccolto nemmeno un punto e ha bisogno di fare risultato per rimanere in corsa per il terzo posto e la conseguente qualificazione in Europa League. Calciomercato.it seguirà la sfida del ‘Da Luz’ in tempo reale.

Benfica-Inter: formazioni Ufficiali e dove vederla in TV

In programma mercoledì 29 novembre alle 21, Benfica-Inter sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity. Ecco le probabili formazioni:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt . All. Schmidt

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi

CLASSIFICA GRUPPO D: Real Sociedad e Inter 10; Salisburgo 3; Benfica 0