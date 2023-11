Conte-Juve, arriva la smentita: dietrofront improvviso

In queste ore si parla molto del possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte, ma in merito arriva una smentita piuttosto netta

Il ritorno di Antonio Conte alla Juventus è una suggestione che più volte ha preso piede nei rumours di calciomercato, e che nelle ultime ore è sembrata farsi piuttosto concreta, con le indiscrezioni che vorrebbero il tecnico pugliese già d’accordo con la società bianconera per la prossima stagione.

Inevitabilmente, l’eventuale Conte 2.0 in bianconero ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con tutti i relativi scenari annessi. Situazione però molto diversa secondo Giovanni Albanese. Il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, ospite di ‘Tv Play’, ha dato la sua versione, smentendo con decisione che possa esserci un cambio della guardia in panchina.

“Juventus concentrata su Allegri”, l’annuncio in diretta non lascia dubbi

Per lui, non sarebbe dunque in vista un ritorno di Conte: “Le parole che ho sentito in questi giorni su di lui le trovo destabilizzanti – ha dichiarato – La Juventus è concentrata sull’aprire un nuovo ciclo e la posizione di Allegri è salda”.

“Allegri a sua volta è concentratissimo sul campo – ha aggiunto – Ha un contratto fino al 2025 e i risultati al momento stanno dando ragione al progetto tecnico. Conte? Ha semplicemente risposto a una domanda, è un uomo che resta legato alla Juventus ma le sue parole sono state strumentalizzate e forse si voleva destabilizzare l’ambiente prima di una partita importante come quella contro l’Inter”.