Verona, duello con una big di Serie B per Karaman | ESCLUSIVO

Nuova pista in attacco per il mercato del Verona di gennaio. Per rinforzare l’attacco di Baroni si pensa a Karaman dello Schalke 04, ma c’è concorrenza in Serie B

Nel posticipo di ieri contro il Lecce, il Verona ha pareggiato in rimonta 2-2 tornando a smuovere la classifica dopo cinque sconfitte di fila. Un punto che, tuttavia, non tira ancora fuori gli scaligeri dalla zona retrocessione.

Con appena 9 gol nelle prime tredici giornate di campionato, quello dei gialloblu è il secondo peggior attacco della Serie A, davanti soltanto all’Empoli (8). Normale, quindi, che si stia aspettando l’apertura del mercato invernale per dare al mister Baroni un rinforzo nel reparto avanzato. In tale ottica, dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, è emerso l’interessamento del Verona per Kenan Karaman. Si tratta di un esterno offensivo classe 1994 nel giro della Nazionale turca – ma dotato di passaporto tedesco – che milita attualmente Zweite Bundesliga con la maglia dello Schalke 04. Nonostante la pessima stagione dei ‘Minatori’, relegati al terzultimo posto in piena lotta per non retrocedere, il 29enne nativo di Stoccarda si sta rendendo protagonista in campo con 4 gol e 4 assist vincenti in 11 presenze tra campionato e Coppa di Germania.

Già in passato, quando si stava svincolando dal Besiktas, c’erano stati interessamenti dalla Serie A (Fiorentina, Atalanta, Genoa e Sampdoria, ndr) per Karaman, che poi però optò per trasferirsi a Gelsenkirchen. A gennaio la storia potrebbe cambiare con l’approdo in Italia, meta gradita al giocatore visto che anche il nuovo commissario tecnico Montella viene dal Bel Paese. Oltre al Verona, sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, anche il Parma capolista in Serie B è interessato a Karaman.