Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 28 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 28 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “All’attacco Milan”. In Champions contro il Borussia, Pioli si gioca il futuro. Sinner: e ora uno Slam. Capello vota la Juve. Bologna eurosogno. Pecco no stop. Lazio: inferno o paradiso, Sarri rischiatutto.

Così apre il Corriere dello Sport: “L’ultimo Allegri”. Max lascerà la Juve a fine stagione. Orgoglio Lazio: “Tutti con Sarri”. “Milan, la notte della svolta”. Sinner, operazione Slam. L’EuroBologna affonda il Toro, Agganciato Mou. Pari del Lecce.

L’apertura sulla prima pagina di Tuttosport: “Max, hai vinto il rinforzo”. Juve, il pari con l’Inter consolida le ambizioni scudetto. Milan, Champions ultima chiamata. Sinner: così diventerà il numero 1. Juric e Gemello, robe da pazzi: il Toro si distrugge da solo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 28 novembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 28 novembre 2023.

Il quotidiano AS apre con le sfide in Champions League di Barcellona e Atletico Madrid: “Ganar o temblar”, gare decisive per le due spagnole contro Porto e Feyenoord nel gruppo della Lazio. Mentre il Paris Saint-Germain non può sbagliare con il Newcastle nel girone del Milan: “Une claque à oublier“, si legge su L’Equipe.