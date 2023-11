DIRETTA Champions League, Milan-Borussia Dortmund 0-1 | Follia di Calabria, Reus non sbaglia dal dischetto LIVE

Il Milan, per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, ospita il Borussia Dortmund

Dopo la soffertissima vittoria ottenuta in campionato contro la Fiorentina nell’ultimo turno, il Milan scende nuovamente in campo per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League e ospita il Borussia Dortmund.

I rossoneri, guidati in panchina da Stefano Pioli, hanno necessariamente bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per club, in attesa anche dei risultati dell’altra sfida tra il Paris Saint-Germain e il Newcastle. Di contro, i gialloneri dell’allenatore Edin Terzic arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto il Borussia Moenchengladbach in Bundesliga, dove sono attualmente al quarto posto in classifica, mentre comandano il girone della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BORUSSIA DORTMUND

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen, Reus, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

CLASSIFICA GRUPPO F: Borussia Dortmund 7 punti; Paris Saint-Germain 6; Milan 5; Newcastle 4

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)