Allerta Lazio prima del Celtic: assalto Premier e plusvalenza choc

La Lazio, attesa dal match di Champions contro il Celtic, deve fare attenzione all’assalto della Premier League nei confronti di un titolare

Il passo falso contro la Salernitana è stato un duro colpo per la classifica della Lazio che vede allontanarsi il quarto posto. La rete di Immobile non è bastata ai biancocelesti rimontati, nella ripresa, dai padroni di casa; serve un cambio di passo e la Champions rappresenta l’occasione giusta per tornare alla vittoria.

I biancocelesti sono attesi, all’Olimpico, dalla sfida con il Celtic. Per i ragazzi di Sarri si tratta di una partita da non fallire e che può rappresentare un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Fino a questo momento la Champions è stata di grande aiuto nella stagione della Lazio: sette punti frutto di due vittorie, un pareggio e solamente una sconfitta.

Il punto è arrivato contro l’Atletico Madrid alla prima giornata della competizione; partita che la Lazio ha recuperato all’ultimo pallone disponibile grazie a Provedel. L’estremo difensore biancoceleste, salito in area di rigore avversaria sull’ultimo calcio d’angolo del match, ha sfruttato al meglio il cross di Luis Alberto e con un terzo tempo perfetto ha trovato la rete dell’uno a uno.

Per una sera, il portiere ha vestito i panni del centravanti dopo aver salvato la Lazio con una parata strepitosa che avrebbe chiuso definitivamente il match. Sono ore di tensione in casa biancoceleste con Provedel non al meglio per via della febbre e a serio rischio per il match contro il Celtic. La società però deve fare molta attenzione anche sul mercato e, nello specifico, alle sirene della Premier League.

Calciomercato Lazio, Provedel piace al Manchester United: maxi plusvalenza in arrivo?

Le prestazioni di Provedel non sono passate inosservate con un club di Premier League ad aver messo gli occhi sul classe 1994. Stiamo parlando del Manchester United; i Red Devils si stanno riprendendo dopo una prima fase di stagione decisamente complicata. Diverse le difficoltà del club tra cui quelle manifestate da Onana.

L’estremo difensore ha alternato buoni interventi ad errori piuttosto gravi e, proprio per questo, la società potrebbe decidere di cercare un nuovo portiere nella prossima sessione estiva di mercato. Il profilo di Provedel sembra essere perfetto per lo United con Lotito che potrebbe chiedere trentacinque milioni di euro e questo porterebbe una super plusvalenza dal momento che i biancocelesti hanno pagato il portiere, dallo Spezia, poco più di due milioni di euro.

Il contratto di Provedel scade nel 2027 ma appare difficile immaginare l’addio nel prossimo mercato estivo considerando l’importanza del giocatore nella Lazio. Anche per questo i biancocelesti sperano di poterlo avere a disposizione nel match, decisivo, contro il Celtic.