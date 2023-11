“Abbiamo fiducia in lui”: annunciato il rinnovo dopo la partita di Champions

Annunciato il rinnovo dopo la partita di Champions League: l’annuncio del dirigente nella conferenza stampa post partita

A margine della partita di Champions League, il direttore sportivo del club annuncia l’imminente rinnovo di contratto allontanando le voci su un possibile addio.

Va agli archivi un’altra serata di Champions League. Una serata che ha visto il Barcellona battere di misura il Porto, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale grazie alla rimonta firmata Cancelo-Felix dopo l’iniziale vantaggio portoghese firmato Pepe. Un successo importante per la compagine catalana, che invece in campionato è quarta in classifica con trentuno punti conquistati in quattordici partite e con un distacco di quattro lunghezze da Real Madrid e Girona che occupano il primo posto.

Proprio a margine della partita di questa sera in Champions Legue, il direttore sportivo del Barcellona ed ex centrocampista offensivo che in carriera ha vestito la maglia dei catalani e anche quelle di Chelsea, Porto e Fluminense, ha parlato del futuro dell’allenatore blaugrana.

Barcellona, Deco annuncia il rinnovo di Xavi

Nel corso della conferenza stampa post partita, Deco ha annunciato che il club catalano ha “deciso di prolungare il contratto di Xavi” perché “abbiamo fiducia in lui”.

Il direttore sportivo blaugrana ha spiegato di non avere “nessun dubbio” sul futuro di Xavi: “Non si discute su di lui. Ma noi siamo abituati a queste cose, ci sono sempre voci intorno al Barçellona quando non giochiamo bene” ha concluso Deco, confermando l’intenzione della dirigenza di puntare ancora con decisione sul tecnico originario di Terrassa.

Dunque, l’avventura di Xavi sulla panchina del Barcellona proseguirà nonostante qualche risultato deludente in campionato. Sulla panchina blaugrana dal novembre del 2021, finora Xavi ha guidato il Barça in 109 partite ufficiali, mantenendo una media di 2,07 punti a partita e un bottino totale di 69 vittorie, 19 pareggi e 21 sconfitte e portando i blaugrana a vincere un campionato e una Supercoppa di Spagna.

Un’avventura iniziata nel lontano 1995, dal settore giovanile del Barcellona e che lo ha visto scrivere alcune delle pagine più importante del club blaugrana e anche della Nazionale spagnola con cui ha vinto un Mondiale nel 2010 e due edizioni degli Europei tra 2008 e 2012.