Pareggio cancellato: sconfitta a tavolino e classifica ribaltata

Ribaltato il risultato del campo per l’errore nella formazione: il giudice sportivo non può far altro che assegnare la sconfitta a tavolino

Ribaltato il risultato del campo. Un errore di formazione costringe il giudice sportivo a non omologare il punteggio maturato sul terreno di gioco, ma sanzionare la società protagonista dello sbaglio con lo 0-3 a tavolino.

Tutto capita nel girone B del campionato di Terza Categoria della provincia di Benevento. La partita tra Sporting Cerreto e Frasso Telesino è stata decisa a tavolino dal giudice sportivo con la sconfitta per lo Sporting Cerreto nonostante il punteggio sul campo sia stato di 1-1. Le reti di Izzo per il Cerreto (su rigore) e di Lanni (nei minuti conclusivi) per il Frasso Telesino sono state cancellate.

Proprio il Frasso ha presentato ricorso all’indomani del match e il giudice sportivo territoriale ha dato ragione alla società decretando lo 0-3 a tavolino e consegnandole in pratica tre punti, due in più di quelli maturati sul campo.

Terza categoria, in campo da squalificato: 0-3 a tavolino

La gara si è disputata lo scorso 11 novembre e la decisione del giudice sportivo è arrivata qualche giorno fa, dando ragione al club ricorrente. Questo perché nella formazione schierata dallo Sporting Cerreto era presente anche Pancrazio De Rosa.

Il calciatore però al termine della scorsa stagione è stato squalificato per due giornate e quindi avrebbe dovuto saltare le prime due partite di questa annata. Cosa che non è accaduta, visto che il classe 1994 avrebbe dovuto saltare anche il match in questione. Da qui il ricorso del Frasso Telesino, accolto dal giudice sportivo: 0-3 a tavolino e classifica del girone riscritta.

Classifica Girone C Terza Categoria Benevento: Venere 2021 e San Leucio del Sannio 10, Club Amici di Luzzano 9, Frasso Telesino 8, Atletico Campoli 7, Sporting Cerreto 5, Guardia Sanframondi 3, Polisportiva Apollosa 2, Benea 1, Airola 0.