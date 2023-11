Lazio-Celtic, Provedel a rischio: le ultime da Formello

Domani sera la squadra di Sarri potrebbe conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League

Provedel è a rischio per il decisivo match di Champions col Celtic in programma domani sera all’Olimpico. Come raccolto da Calciomercato.it, il portiere della Lazio è con 39 di febbre e questo lo mette in forte dubbio per la sfida con gli scozzesi.

Sarri non rinuncia mai a Provedel, è uno dei suoi ‘fedelissimi’, per cui fino all’ultimo proverà a recuperarlo per la partita. Con una febbre non troppo alta, il portiere di Pordenone andrà regolarmente in campo come accaduto già nel derby. In caso di forfait, invece, toccherà a Sepe difendere la porta biancoceleste visto che il greco Mandas non è in lista Uefa.

Per la Lazio, che sabato a Salerno ha subito la sesta sconfitta stagionale in campionato, quella di domani sarà una gara importantissima per il proprio futuro in Champions. Con un successo, sperando che l’Atletico metta ko il Feyenoord, Immobile e soci staccherebbero il pass per gli ottavi di finale, un traguardo prestigioso sul piano sportivo e fondamentale sotto l’aspetto economico.