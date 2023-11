Il Derby rafforza Allegri: “L’Inter non ha saputo fare niente”

Il pareggio nel derby d’Italia porta nuove polemiche in casa Inter: “È un risultato che rafforza più la convinzione della Juventus”

Quella tra Juventus e Inter era una delle gare più attese di questa prima parte di campionato, ma all’Allianz Stadium è andata in scena una partita che non ha riservato grande spettacolo. Il pareggio ha mantenuto inalterato l’equilibrio in vetta alla classifica, ma ha anche suscitato nuove polemiche.

Oltre ad essere la sfida tra le prime della classe, ieri era anche una sfida tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, storicamente, ha sempre sofferto il livornese e anche ieri sera non è sembrato trovare la giusta contromossa per scardinare la difesa bianconera. Nonostante il primo posto in classifica, sono arrivate nuove critiche per Simone Inzaghi.

Critiche ad Inzaghi: “L’Inter non ha saputo fare niente, il risultato rafforza la Juve”

Sulle frequenze di Radio Radio, Furio Focolari ha parlato del derby d’Italia e ha criticato Simone Inzaghi: “L’Inter non ha saputo fare niente, abbiamo visto un calcio che non c’è. Una ragnatela di passaggi che non porta a niente”.

Lo storico giornalista, quindi, ha posato l’accento sulla proposta del tecnico nerazzurro: “L’Inter non aveva idee, non sapeva cosa fare contro la difesa a cinque della Juventus, rimaneggiata dalle assenze”. Un aspetto positivo, tuttavia, Focolari lo trova: “L’unica cosa che mi è piaciuta è stato l’ingresso di Cuadrado. Pensavo fosse finito, mentre è ancora vivo e può essere ancora utile all’Inter”.

Complimenti anche per l’attacco di Massimiliano Allegri, protagonista di una prestazione positiva: “Chiesa e Vlahovic si sono mossi bene per 35 minuti, poi sono spariti ma hanno fatto belle cose”. In via definita, il risultato di ieri sera secondo Focolari è stato più positivo per i padroni di casa piuttosto che per i primi della classe: “È un risultato che rafforza più la convinzione della Juve”. Il derby d’Italia è anche questo tipo di polemiche.