DIRETTA | Milan-Borussia Dortmund, Pioli: “Partita della svolta” LIVE

Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, match valevole per la quinta giornata di Champions League

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Borussia Dortmund a San Siro.

Dopo la sfida contro la Fiorentina, i rossoneri vogliono continuare a far bene per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale Champions League. Un successo servirebbe anche a mettere tutte le voci sulla panchina del tecnico di Parma, mai in discussione come in questo periodo.

Pioli, che dovrà fare a meno di Leao, presenta la sfida di domani in conferenza.

SEGUILA LIVE con Calciomercato.it

Testa alla Champions League – “Giochiamo una partita molto importante. Un match da svolta, per quanto riguarda il girone. Conosciamo il Borussia Dortmund, dobbiamo giocare da squadra intensa e determinata. Sinner? Serve il talento, la forza e la sua mentalità. Gli facciamo i complimenti per quello che ottenuto. Noi dobbiamo mettere in campo tutto il nostro lavoro. E’ l’aspetto mentale che fa la differenza”.

Tifosi – “I tedeschi non conoscono i nostri tifosi. Domano ci aiuteranno tantissimo”.

Chukwueze – “Sono rimasto contento della sua prestazione contro la Fiorentina. Ha lavorato tantissimo per la squadra e ha avuto delle buone occasioni. Forse lavorando più dentro può darci una mano migliore, ma dipenderà anche dalla collaborazione con Calabria.”

Seguiranno aggiornamenti