Dall’esplosione con Di Francesco al futuro rossonero: “È già deciso”

Con Di Francesco sta trovando la sua dimensione; il futuro del giocatore, però, sembra essere già deciso e dovrebbe essere in rossonero

Il Frosinone è una delle sorprese più belle di questa prima parte di stagione; la squadra sta dimostrando di poter competere con tutti e raggiungere, il prima possibile, la salvezza. Uno dei protagonisti della rosa di Di Francesco è, senza alcun dubbio, Reinier; il fantasista, dopo quattro partite in panchina, è diventato un giocatore fondamentale per il club neopromosso. Prestazioni di alto livello, gol, assist e la capacità di creare la superiorità numerica andando a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

La situazione contrattuale di Reinier è molto semplice con il giocatore in prestito fino al trenta giugno; il suo futuro, al momento, sembra essere una vera e propria incognita. Il cartellino del giocatore appartiene al Real Madrid e non è escluso che possa far ritorno al club spagnolo.

Molto dipenderà da questa stagione dove l’obiettivo è quello di trascinare il Frosinone verso la permanenza nel massimo campionato italiano. Non solo il Real come possibile squadra nel futuro di Reinier; il giovane talento, infatti, sembra essere sicuro di poter vestire un giorno la maglia rossonera.

Reinier tornerà al Flamengo? L’indizio sul suo futuro

Il fantasista del Frosinone ha rilasciato un’intervista a ESPN dove ha toccato diversi temi tra cui quel del mercato; il classe Reinier 2002 ha infatti sottolineato di essere stato accostato a diverse squadre brasiliane nell’ultima sessione estiva ma di non aver esitato a scegliere il Frosinone quando il club italiano ha manifestato il proprio interesse.

Scelta dettata soprattutto dalla presenza di un tecnico come Di Francesco; l’allenatore ama lavorare con i giovani facendoli rendere nel migliore dei modi. Reinier lo ha paragonato ad un padre per i modi di fare e per la capacità di saper sempre cosa dire. La crescita del giocatore, in questa prima parte di stagione, è sotto gli occhi di tutti. Dall’esordio contro il Verona è andato in costante crescita diventando un punto fermo all’interno della rosa del Frosinone.

Altro tema toccato da Reinier, nell’intervista a ESPN, è stato il mercato e il fantasista ha dato una precisa indicazione sul proprio futuro. L’attaccante del Frosinone, infatti, ha sottolineato di essere certo di tornare (un giorno) a giocare con la maglia del Flamengo, squadra da cui il Real Madrid lo ha prelevato per portarlo nel calcio europeo. Il presente è la Serie A con l’obiettivo di portare il club alla salvezza mentre il futuro potrebbe essere, nuovamente, in Brasile senza però dimenticare la possibilità Real.