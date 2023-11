Juve-Inter, da Chiesa e Arnautovic a Rabiot e Darmian: i casi più delicati sul mercato

Juve-Inter è alle porte, ma non sarà solo una sfida di campo: scopri tutti i casi contrattuali più delicati dei due top club

Mancano pochissime ore al derby d’Italia tra Juventus e Inter che può indirizzare un’intera stagione. Da una parte i bianconeri secondi a 29 punti, dall’altra i nerazzurri con 31. La squadra di Massimiliano Allegri vuole tentare il sorpasso, mentre quella di Simone Inzaghi prova una fuga.

La Juve non perde dallo scorso 23 settembre, nella clamorosa debacle contro il Sassuolo, la stessa squadra che ha fermato l’Inter 4 giorni dopo. Anche per Lautaro e compagni si è trattata dell’ultima sconfitta stagionale. Da quel momento il ruolino di marcia di entrambe le società è stato impressionante.

I bianconeri hanno incassato appena 1 gol nelle successive 7 partite di campionato, quello prima della sosta contro il Cagliari, mentre la capolista ne ha subiti 4 in 9 match, compresi quelli di Champions League. Un pari a testa, rispettivamente contro Atalanta e Bologna, e poi solo successi, che hanno caricato questo big match di ulteriore hype.

Juve-Inter, quante grane nei contratti: la situazione

Quella tra Juventus e Inter sarà la sfida più attesa di questa 13a giornata, che ha regalato i successi di Milan e Napoli e il crollo della Lazio. Le due società, però, dovranno presto fare i conti anche con il calciomercato e con alcune situazioni più spinose presenti in rosa.

I contratti in scadenza, infatti, sono numerosi. Abbiamo studiato nel dettaglio la rosa bianconera e ci siamo resi conto che sono ben 12 i calciatori che vedranno il proprio accordo terminare tra il 2024 ed il 2025. I più imminenti, che si chiuderanno la prossima estate, sono quelli di Rabiot, Rugani e Alex Sandro. Con loro tre la Juve dovrà decidere subito cosa fare ed eventualmente trovare un accordo.

Gli altri 9 (tutti 2025) corrispondono ai nomi di Szczesny, Perin, Pinsoglio, Danilo, De Sciglio, McKennie, Chiesa, Iling e Kean. Molti di questi sono nomi caldissimi, come quello dei due portieri, del proprio capitano ed del figlio d’arte. Insomma, ad un anno dalla scadenza del contratto, la dirigenza juventina dovrà presto iniziare a trattare se vorrà evitare di perdere profili di rilievo a parametro zero.

E l’Inter come se la cava? Sono 14 addirittura i nomi coinvolti, ma alcuni di questi non spiccano per rilevanza, come per i casi del portiere Di Gennaro e del centrocampista Agoumé (2025). Coinvolto in questo elenco anche Klaassen, che potrebbe rientrare dal prestito, così come Audero tra i pali. Anche Cuadrado potrebbe semplicemente dire addio alla squadra.

Ben più delicati i nomi di Darmian, Mkytarian, Arnautovic e Sanchez. Se per i primi due i dubbi sono pochi su un eventuale rinnovo (per l’armeno è arrivato anche l’annuncio di una firma imminente), per i due attaccanti la situazione è più rognosa e potrebbero persino non essere confermati.

De Vrij, Acerbi e Dumfries, invece, rappresentano il blocco difensivo in scadenza nel 2025 e le riflessioni dovranno essere molte. Se per i primi due si potrebbe persino prospettare di arrivare al termine della prossima stagione, per l’olandese non si esclude una cessione per fare cassa. Infine Stefano Sensi, anche lui in scadenza nel 2024, ma con pochissimo margine di conferma. Insomma, Juve-Inter si prospetta ricca di colpi di scena, gli stessi che potrebbero arrivare sul mercato di queste due squadre.