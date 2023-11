Juve, ecco il colpo scudetto per battere l’Inter: scelta fatta

Juventus-Inter è già duello scudetto sul mercato in vista di gennaio: la mossa bianconera per il sorpasso a fine campionato

L’attesa è finita, Juventus e Inter sono pronte a confrontarsi in campo per lo scontro diretto dello Stadium che mette in palio la vetta della classifica. Una sfida che dirà molto sulle ambizioni di scudetto degli uomini di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, ma che comunque vada non sarà e non potrà essere già decisiva.

Al fischio finale mancheranno ancora venticinque gare alla fine del campionato e dunque la corsa sarà ancora lunghissima. Un duello a distanza che si preannuncia appassionante e che vivrà di tappe numerose e con possibili colpi di scena sempre all’orizzonte. Le variabili che potranno incidere saranno molte, occhio al possibile ‘rientro’ in corsa di squadre come Milan e Napoli ma anche a quanto accadrà sul mercato che potrà rimescolare ulteriormente le carte. E naturalmente, Giuntoli da una parte e Marotta dall’altra sono già al lavoro per capire come regalare ai rispettivi allenatori nuove carte da giocare.

Juventus, ecco il nome giusto per Giuntoli: tutto per tutto a gennaio

Di innesti ha particolarmente bisogno la Juventus, che ha la coperta corta in alcuni reparti per via delle assenze, specialmente a centrocampo. E c’è un colpo che dalle parti della Continassa viene sognato e inseguito da tempo e che potrebbe dare la svolta.

Secondo gli utenti di Calciomercato.it, interpellati nel classico sondaggio quotidiano su Twitter, l’affare Juventus-De Paul sarebbe quello a gennaio avrebbe maggiori possibilità di risultare decisivo nella corsa scudetto: innesto, quello dell’argentino, votato dal 35,7% dei partecipanti al sondaggio. Al contrario, l’Inter potrebbe dare un segnale chiarissimo alla concorrenza acquistando Taremi, secondo il 32,1% dei votanti. Inciderebbero meno l’approdo di Colpani all’Inter (17,9%) e quello di Berardi alla Juventus (14,3%).