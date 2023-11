DIRETTA Juventus-Inter nel gelo: entusiasmo alle stelle allo Stadium

Juventus-Inter, ultimissime in avvicinamento al big match dello Stadium tra seconda e prima in classifica: tutti gli aggiornamenti

Serata per cuori forti, all’Allianz Stadium, per il big match tra Juventus e Inter. Tra poco, le squadre di Massimiliano Allegri e di Simone Inzaghi si troveranno a confronto per una ennesima edizione del derby d’Italia, che vale il primato solitario in classifica.

Grandissima attesa sugli spalti dell’impianto torinese che si stanno riempiendo, su Calciomercato.it seguiremo tutti gli ultimi aggiornamenti prima del fischio d’inizio, tra l’arrivo delle squadre, le ultime di formazione e altre curiosità.

19:30 Juventus, entusiasmo all'arrivo dei bianconeri La Juventus, ovviamente, salutata da ali di folla in festa, che suonano la carica per i bianconeri per spingerli verso la vetta. Ci sono anche striscioni a favore di Fagioli. 🎥 🚌 #JuveInter – Grande entusiasmo per l’arrivo allo Stadium della squadra di #Allegri 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/7DIHyOMemB — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 26, 2023 👏 #JuventusInter, lo striscione a favore di #Fagioli pic.twitter.com/bPpYbXAQe7 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 26, 2023

19:22 Inter, accoglienza tra i fischi del pullman nerazzurro Arriva allo stadio il pullman dell’Inter. Ad aspettarlo, tantissimi tifosi della Juventus che lo accolgono in un diluvio di fischi e con cori contro. 🎥 🚌 #JuveInter – Clima caldissimo per l’arrivo all’Allianz Stadium del pullman dell’#Inter 🔥 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ryC1yKSZWw — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 26, 2023

19:00 Allianz Stadium, cresce l'attesa dei tifosi Iniziano a radunarsi centinaia di tifosi all’esterno dell’impianto, in attesa dei pullman delle due squadre.

18:43 Serata freddissima a Torino: temperature in picchiata Si giocherà in un clima freddissimo allo Stadium. Al momento, temperatura di 6 gradi, ma in rapida discesa. Al fischio d’inizio, si potrebbe essere vicini allo zero.