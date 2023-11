Cioffi spiazzato e polemico: “Primo tempo regalato, non capisco. La Roma non ha meritato”

Gabriele Cioffi si presenta in conferenza stampa soddisfatto per il secondo tempo, ma incredibilmente sorpreso e stranito dal primo tempo dell’Udinese

A Gabriele Cioffi proprio non è andato giù il primo tempo dell’Olimpico. L’allenatore dell’Udinese soprattutto non si spiega la prestazione dei suoi contro la Roma nella prima parte di gara. Ed è nettissimo nella sua analisi postpartita.

“Abbiamo regalato un tempo alla Roma in termini di fase difensiva, eravamo passivi, in termini di aggressività, poco propositivi con la palla, sembravamo non avere idee. Sappiamo cosa non dobbiamo fare mai più”, le sue parole in conferenza stampa. Poi ha risposto così a chi gli ha fatto notare che con Roma e Atalanta l’Udinese ha preso gol nei minuti finali dopo i cambi del mister in difesa: “I cambi arrivano perché i giocatori stanno male o non ti sono piaciuti. Ferreira aveva chiesto il cambio con l’Atalanta per problemi di stomaco. Perez ha più gamba da quella parte quindi lo sposto e Kabasele lo lascio nella comfort zone. Oggi Ferreira ha chiesto il cambio. Se vuoi dire che prendiamo gol perché faccio i cambi, ti rispondo che caliamo perché magari scivoliamo peggio”.

Cioffi proprio non si spiega: “Primo tempo regalato per un motivo impercepibile. Non ho percepito paura o poca chiarezza, sono rimasto sorpreso anche io. Ci siamo messi a pensare, chi può fare meglio e cosa, nei primi 30 secondi. E noi non possiamo pensare, dobbiamo andare forte giocando un calcio veloce e verticale. Chiarito questo nell’intervallo abbiamo fatto una grande partita sia dal punto di vista di intensità difensiva che di proposte di gioco. Poi 5 tiri in porta e 3 gol sono immeritati per loro. Sull’1-1 abbiamo perso un gol evitabilissimo, noi dobbiamo giocare secondo le nostre caratteristiche senza compromessi”.