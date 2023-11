La Juve pesca in provincia: colpo low cost per sostituire Pogba e Fagioli

La Juve ha bisogno di rinforzare il centrocampo viste le situazioni di Pogba e Fagioli; possibile operazione low cost per i bianconeri

Una stagione importante per i bianconeri che vogliono lottare fino alla fine per la conquista del titolo; l’Inter sembra avere qualcosa in più ma la Juventus può sfruttare l’assenza dalle coppe e la conseguente possibilità di non preparare gli impegni settimanalmente.

Per restare a stretto contatto con la vetta della classifica è necessario andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; a tal proposito il mercato di gennaio può rappresentare un grande aiuto con i bianconeri che vogliono regalare al tecnico nuovi elementi. Tra i reparti da rinforzare troviamo, senza ombra di dubbio, il centrocampo; la Juventus gioca con il 3-5-2 e può contare su quattro centrocampisti, Rabiot, Locatelli, Miretti e McKennie.

In alcune circostanze Allegri li manda in campo tutti e quattro con lo statunitense a fare l’esterno a tutta fascia; situazione che può portare delle difficoltà specialmente in caso di infortunio o di squalifica.

Ecco perché i bianconeri, se vogliono lottare fino alla fine per lo scudetto, sembrano intenzionati ad intervenire proprio sul centrocampo; serve un nuovo innesto in modo da sopperire alle assenze, per motivi noti a tutti, di Pogba e Fagioli. Sono diversi i nomi che sta seguendo la Juventus; uno di questi è Philipps del Manchester City. I bianconeri però sembrano guardare anche in Serie A e puntano alla soluzione low cost.

Calciomercato Juventus, piace Sanchez del Cagliari

Un centrocampista per Allegri in modo da regalare al tecnico una risorsa in più in mezzo al campo con cui affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Sembra essere questo il piano della società bianconera in vista del mercato di gennaio; come riporta la Gazzetta dello Sport troviamo anche il nome di Nandez all’interno del casting per il centrocampo della Juventus.

Classe 1995, Nandez è un giocatore del Cagliari; attualmente infortunato, il centrocampista ha giocato (fino ad ora) undici partite tra tutte le competizioni realizzando un gol e un assist. Giocatore duttile tatticamente, può essere impiegato sia davanti la difesa sia come mezzala; forte fisicamente, dinamico, riesce a disimpegnarsi al meglio nelle due fasi di gioco. Tra le sue caratteristiche principali troviamo, senza ombra di dubbio, il tiro dalla distanza.

Il contratto di Nandez scade il prossimo trenta giugno e, proprio per questo, potrebbe essere una trattativa low cost. Al momento siamo sul piano della semplice ipotesi anche perché il Cagliari farà di tutto per non privarsi di un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Ranieri. Non ci resta che aspettare per capire quale sarà la scelta bianconera per quanto concerne il discorso centrocampo.