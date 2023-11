Infortunio e cessione immediata: via libera Rabiot

I destini di Juventus e Barcellona potrebbero incrociarsi ancora una volta. Il club catalano ripensa a Rabiot: le ultime dalla Spagna

La Juventus riprende il proprio cammino in campionato a partire dalla super sfida di domenica sera contro l’Inter. Una gara che è già utile per misurare le reali ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri.

Tra i protagonisti di serata anche Adrien Rabiot che dovrà offrire una prova importante in un reparto falcidiato dalle assenze. Una zona, quella centrale del campo, dove anche il Barcellona riscontra qualche problema di troppo in virtù del bruttissimo infortunio occorso allo spagnolo Gavi.

Un ko che priverà Xavi per un periodo lunghissimo della propria stellina, motivo per cui già a gennaio il Barça tornerà sul mercato. In entrata, ma anche in uscita potenzialmente visto il flop di Oriol Romeu, che potrebbe indurre i blaugrana a cambiare volto, tornando anche su un vecchio obiettivo come Rabiot.

Calciomercato Juventus, dall’addio di Romeu all’idea Rabiot: si muove il Barcellona

Ad approfondire la questione è ‘ElNacional.cat’ che evidenzia come Romeu, visto lo scarso rendimento, sembra non avere un futuro al Barcellona e potrebbe andarsene quanto prima.

Il mediano blaugrana è un forte candidato per fare le valigie a gennaio e lasciare il Barça: le prestazioni non sono state convincenti ed ora non sembra più godere della fiducia di Xavi. Neanche l’infortunio di Gavi dovrebbe cambiare i piani su di lui, che potrebbe quindi partire, facendo spazio ad un nuovo ingresso. Laporta ritiene sia stato un errore ingaggiarlo ed attende proposte da circa 5 milioni di euro.

La stessa fonte evidenzia come l’alternativa da inserire in rosa al posto di Romeu sia proprio lo juventino Rabiot, già in passato accostato alla società catalana ed in scadenza il prossimo giugno.

Dalla Spagna sottolineano quindi come Laporta sia convinto dell’arrivo del francese e vorrebbe ingaggiarlo anche per coprire la lunga assenza di Gavi. Al contrario però Xavi ha più dubbi e non crede che Rabiot sia una soluzione ai problemi attuali della squadra.