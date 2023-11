DIRETTA Roma-Udinese, Mourinho: “Smalling non sa giocare sul dolore, non so se torna nel 2023” LIVE

Jose Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla ripresa del campionato: al centro il futuro, il match con l’Udinese e gli infortuni

Dopo l’ultima sosta per le nazionali dell’anno 2023, riprende il campionato di Serie A. Per la Roma domani alle 18 ci sarà da affrontare all’Olimpico l’Udinese, squadra ostica soprattutto dopo il cambio allenatore e il ritorno di Cioffi. Oggi alle 12.30 torna a parlare anche Jose Mourinho in conferenza stampa, a pochi giorni dall’intervista a ‘Rai Sport’ in cui ha parlato di futuro e non solo.

A Trigoria l’allenatore della Roma prende la parola alla vigilia del match con l’Udinese, fondamentale per la corsa Champions visto il triplo scontro diretto che costituisce un’occasione importantissima per i giallorossi. Alle 12.30 la diretta delle dichiarazioni dello Special One su Calciomercato.it.

Sarà fondamentale il ritorno di Pellegrini? “L’importante nella qualità del possesso palla collettivo. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze perché hanno gente molto veloce quando recuperano palla. Se perdiamo palla in zona pericolosa siamo più aperti. La nostra squadra è migliorata in questo. Teniamo di più la palla rispetto a prima. Lorenzo è sempre un giocatore importante per noi ma io guardo all’udinese con queste difficoltà di cui hai parlato. Il loro inizio di campionato è una sorpresa perché hanno potenzialità. Se giochiamo bassi e gli regaliamo palla, ci fanno male. Sono forti su palla inattiva e hanno gente che tira come Samardzic e Walace. Non guardo la classifica per definire la difficoltà della partita che per me è davvero molto difficile”.

Quanto è cambiata l’Udinese rispetto allo scorso anno? “Ha perso dei giocatori che si possono definire importanti per loro, ma già la conosciamo, hanno grande esperienza di calcio. Per loro non è un problema vendere un giocatore come Beto o Becao, perché prendono Kabasele che ha esperienza in Premier, trovano terzini che hanno gamba, non hanno perso Pereyra che gioca ovunque, è un più di un giocatore. Sono molto intelligenti, nella gestione della società. L’Udinese resta sempre l’Udinese anche se gli piace fare soldini nel mercato estivo”.

I suoi giocatori hanno saltato un totale di 52 partite per infortunio. Smalling ne ha saltate 13, non si capisce come può superare il suo problema: si aspetta di più da lui? “Anche noi abbiamo questo numero, ma si concentra tanto su 2-3-4 giocatori. Ci sono giocatori che non hanno perso una sola partita per infortunio. E sono giocatori che hanno una storia clinica pulita, hanno infortuni occasionali che capitano, Cristante, Bove, Mancini, Rui Patricio. Queste 52 partite sono fondamentalmente da Smalling, Sanches, Pellegrini, ogni tanto Dybala e Spinazzola. I giocatori sono professionisti, fanno di tutto qui e nella vita privata per stare bene. Noi allenatori e preparatori lavoriamo bene e su tante cose. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Su Smalling in maniera specifica l’infortunio c’è, ci sono anche persone normali come noi, che non siamo atleti, che abbiamo più capacità di sopportare il dolore. Magari noi due con lo stesso problema a un dente, io dormo e tu no. E Smalling non è veramente un ragazzo che sa giocare sulla sofferenza, sul dolore, e si tira un pochettino indietro. Però il suo infortunio è veramente difficile. Una grande frustrazione per me, perché è la posizione in cui abbiamo più necessità. Dobbiamo avere pazienza, non devo massacrarmi e neanche massacrare lui. Vediamo quando torna. Nell’ultima settimana non ha fatto neanche un minuto fuori dal dipartimento medico. Neanche si divide, non sa neanche se fa freddo o tira vento, quindi è in ritardo. Ma è la prima settimana dove non c’è dolore e la programmazione è che la prossima settimana possa andare in campo, non con me ma con i recuperatori e preparatori. Non mi aspetto Smalling nelle prossime 2-3 settimane. Prima del 2024? Nì, speriamo, vediamo (sorride, ndc).

