Dal bianconero al bianconero: addio Juve, via in prestito

La Juventus pensa a potenziare il centrocampo. Un papabile obiettivo però potrebbe anche finire per vestire un’altra maglia bianconera

Missione Inter per la Juventus che domani sera sarà di scena contro la capolista in un big match da non fallire per misurare le reali ambizioni del club bianconero. Allegri va per la sua strada provando a raccogliere quanti più punti possibile, poi a gennaio potranno essere tirate le prime somme.

Nella prossima sessione invernale di calciomercato la Juventus dovrebbe quindi andare a piazzare qualche nuova pedina in particolare a centrocampo, reparto che necessita fortemente di rinforzi viste le lunghe assenze forzate di Pogba e Fagioli. Tra i nomi circolati in ottica bianconera anche quello dell’inglese Kalvin Phillips, acquistato dal Manchester City nel luglio del 2022 dal Leeds per 50 milioni, e che per ora resta impiegato a singhiozzo da Guardiola.

Prestito secco o con diritto di riscatto, senza alcun obbligo per Phillips, come anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, che ha parlato nel dettaglio dell’operazione gestita dalla CAA Stellar, agenzia che segue anche Fagioli. Al netto della possibilità di finire alla Juve, su Phillips ci sarebbe anche un’altra compagine a tinte bianconere.

Calciomercato Juventus, Phillips via in prestito: ci prova il Newcastle

Il pericolo principale per la Juventus arriva dalla stessa Premier League. Secondo quanto evidenziato da ‘The Times’ il Newcastle cercherà di utilizzare il mercato dei prestiti a gennaio per rafforzare la propria squadra, orfana peraltro a centrocampo di Tonali.

Due sono i nomi che con questa formula stuzzicano i Magpies, ed uno porta proprio a Kalvin Phillips. Le strategie degli inglesi sono però complicate dal fatto che non è ancora nota la posizione del club in vista del prossimo gennaio, con le vicende Champions e Carabao Cup ancora aperte ed in attesa di risoluzione.

Tuttavia, durante la sosta per le nazionali si è discusso su come rafforzare la rosa il prossimo inverno, con la necessità di colpi a centrocampo accresciuta dalla squalifica di dieci mesi di Sandro Tonali.

Mirino quindi sul prestito di Phillips in mediana, mentre per l’attacco con la stessa formula stuzzica Hugo Ekitike del Paris Saint-Germain che emerge tra gli obiettivi principali. L’attaccante del PSG era stato peraltro in passato accostato anche al Milan ma ora potrebbe finire in Premier.