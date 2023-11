Che ressa per il gioiellino: Juve e Inter spaventano il Milan

Juventus e Inter piombano sull’obiettivo del Milan: le grandi d’Italia si sfidano per il gioiellino sul mercato

Che ressa per Assan Ouedraogo. Il Milan non è solo infatti nella corsa al talento che si sta mettendo in mostra nella seconda divisione tedesco con la casacca dello Schalke 04.

In Italia c’è grande attenzione sul centrocampista classe 2006, al momento fermo per un infortunio alla tibia rimediato nel Mondiale Under 17. Rientrerà a fine gennaio, ma intanto le big di Serie A lo osservano da vicino e sfidano l’agguerrita concorrenza dall’estero. In Germania è assodato il pressing del Bayern Monaco e del Lipsia per Ouedraogo, sotto contratto fino al giugno 2027 con lo Schalke e dove nella stagione in corso ha collezionato 11 presenze con un gol e un assist all’attivo.

Le big italiane su Ouedraogo: a gennaio servono 20 milioni

Il Milan come detto non è solo in Italia tra le candidate al gioiello tedesco: nelle scorse settimane Calciomercato.it vi aveva svelato l’interesse del Napoli per il giocatore.

Inoltre, anche Inter e Juventus starebbero sondando con decisione la pista che porta a Ouedraogo. Il 17enne centrocampista ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro che può essere attivata a fine stagione, mentre per un’ipotetica partenza nella prossima finestra invernale – come riporta ‘Tuttosport’ – servirebbero circa 20 milioni di euro per convincere lo Schalke 04 a dare il via libera. Cifra fuori portata, almeno a gennaio, per le società italiane, con il giocatore che avrebbe manifestato anche la volontà di chiudere la stagione in Germania. La strada è in saluta al momento per le grandi d’Italia nella corsa a Ouedraogo.