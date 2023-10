Ouedraogo, si inserisce anche il Napoli | ESCLUSIVO

C’è la fila per Assan Ouedraogo. Oltre al Milan, ecco l’interesse di un’altra big della nostra Serie A

Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, oltre al Milan, per il talento dello Schalke 04 si sta muovendo pure il Napoli, da sempre attentissimo a quello che propone il mercato dei prospetti, a maggior ragione stranieri.

Trequartista ed esterno di soli 17 anni ma già punto fermo dello Schalke, attualmente terz’ultimo in Bundesliga 2, Ouedraogo è anche nel mirino di diverse società straniere. In Germania piace a Bayern Monaco e Lipsia, due che non avrebbero problemi a investire risorse importanti per il cartellino di un classe 2006.

Ouedraogo è legato al suo club fino al 2027 e ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni. Nel contratto ha però una clausola di circa 10 milioni, valida tuttavia solo a giugno.