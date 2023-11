Arriva la conferma: adesso si fa durissima per il Milan

C’è la fila per il nuovo talento del calcio brasiliano: arriva la conferma, strada tutta in salita per il Milan

Il Milan vuole risollevarsi dalla crisi di risultati in campionato e oggi ospiterà la Fiorentina nell’anticipo di San Siro valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

C’è grande attesa per il baby Camarda, convocato per la prima volta in prima squadra e che potrebbe esordire nella massima serie ad appena 15 anni e 9 mesi: un vero e proprio record di precocità. A proposito di giovani interessanti, il Dt Moncada ha individuato diversi profili nei suoi viaggi all’estero che potrebbero far comodo al ‘Diavolo’ tra la sessione di gennaio e quella estiva. Uno di questi è Gabriel Moscardo come raccontatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it, centrocampista classe 2005 in forza al Corinthians. Il Milan ha messo gli occhi sul nuovo talento del calcio brasiliano, che il club bianconero valuta intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, conferme sull’interesse dell’Arsenal per Moscardo

Una cifra sicuramente importante e che difficilmente il sodalizio rossonero potrà sborsare già nel mercato invernale.

Oltre alla valutazione del cartellino, gli ostacoli per la società di Cardinale arrivano anche dalla folta concorrenza delle big straniere: dal Chelsea al Barcellona, passando per il Liverpool e l’Atletico Madrid. A questi si aggiunge inoltre l’Arsenal, che starebbe puntando con decisione all’ingaggio del 18enne mediano del Corinthians come scrive il portale ‘Okfichajes.com’. A conferma dell’indiscrezione lanciata recentemente da Calciomercato.it sull’interesse dei ‘Gunners’ per il giocatore. La corsa a Moscardo – sotto contratto attualmente fino al 2026 – si fa durissima per il Milan.