Arabia rifiutata, nuovo bomber Milan: la clausola (s)blocca tutto

Alla ricerca di un profilo con il quale rimpolpare l’attacco, il Milan ha acceso i radar su una delle rivelazioni della stagione. La risposta del club non si è fatta attendere

Dopo il rocambolesco pareggio del ‘Via del Mare’ contro il Lecce, il Milan non può più permettersi di fallire. Fortemente rimaneggiata soprattutto nel reparto offensivo, la compagine rossonera va alla ricerca di punti importanti contro la Fiorentina.

Proprio l’attacco è uno dei temi più chiacchierati in casa rossonera. L’impatto poco incisivo di Jovic, i tanti impegni stagionali e la generale volontà di mettere una pezza ad una situazione piuttosto critica impongono serie valutazioni. Non è un caso, ad esempio, che negli ultimi giorni sia ritornata prepotentemente in auge la candidatura di David, per il quale però almeno fino a questo momento non si registrano significative novità. La situazione, però, potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane. Quello del giovane attaccante del Lille, però, non è l’unico profilo nel mirino dell’area mercato rossonera. Tra i nomi attenzionati dal ‘Diavolo’, infatti, spicca anche quello di Serhou Guirassy, giovane bomber protagonista di una stagione da urlo con la maglia dello Stoccarda. A tal proposito, emergono delle novità degne di nota.

Calciomercato Milan, no di Guirassy all’Arabia: spiraglio rossonero

Attenzionato anche da Inter e Juventus, che però per adesso non lo considerano una priorità, l’attaccante guineano con passaporto francese ha calamitato l’interesse di altri club europei. A fare il punto della situazione è infatti il quotidiano Bild.

Secondo quanto evidenziato, infatti, soprattutto il Milan dovrebbe vedersela con Newcastle ed Atletico Madrid, che si sono mossi per tempo per provare ad anticipare la concorrenza. Per adesso nessuno dei tre club in questione ha avanzato un’offerta formale. In tal senso, si registrano soltanto dei sondaggi esplorativi ma nessun tipo di proposta ufficiale. Tutto lascia presagire che la sfida possa infiammarsi in estate, quando il calciatore potrà dire addio allo Stoccarda nel caso in cui al club tedesco venisse corrisposta l’importo della clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. L’ultima decisione di Guirassy si colloca proprio in questa direzione.

Il giovane bomber, infatti, avrebbe già rispedito al mittente una ricca offerta proveniente dall’Arabia. La sua intenzione, infatti, è quella di giocarsi le sue chances nel vecchio Continente, in contesti importanti nei quali far emergere il suo valore. I prossimi mesi potranno essere decisivi in tale ottica: il Milan continua a vagliare la situazione a fari spenti. La concorrenza, però, non manca. La partita è ancora aperta.