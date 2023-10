Inter, Juve e Milan in corsa: 35 milioni subito o 20 la prossima estate

Inter, Juventus e Milan a caccia di rinforzi per Inzaghi, Allegri e Pioli nel prossimo mercato. C’è un nome che stuzzica le big di Serie A e non solo

Tutti a caccia di rinforzi in attacco. Dalla Juventus all’Inter passando per il Milan: per motivi diversi, le tre grandi storiche squadre della Serie A hanno bisogno di un bomber per dare l’assalto allo scudetto.

Massimiliano Allegri è sempre alle prese con i guai fisici di Chiesa e Vlahovic, che resta sacrificabile sul mercato qualora dovesse arrivare una grande offerta che si avvicini agli 80 milioni di euro. Entrambi hanno saltato il derby della Mole vinto comunque contro il Torino prima della pausa per la Nazionale. Simone Inzaghi pare abbia trovato la coppia perfetta con Lautaro Martinez e Thuram, ma serve qualcuno affidabile per farli rifiatare e finora Arnautovic (anche per infortunio) e Sanchez non si sono dimostrati all’altezza. Stefano Pioli, infine, ha capito che Giroud a 37 anni non può giocare tutte le partite in campionato e in coppa, mentre Jovic non lo ha mai convinto.

Guirassy nel mirino di Juventus, Milan e Inter. Ma quanta concorrenza dall’estero

C’è un nome che figura sul taccuino di Milan, Inter e Juventus: si tratta di Serhou Guirassy. Con 13 gol in appena sette giornate di Bundesliga, il 26enne centravanti guineano con passaporto francese è la sorpresa più grande di questo avvio di stagione.

Non è un caso, quindi, che il nome del bomber dello Stoccarda sia finito nel mirino di molte squadre, soprattutto quelle della Premier League inglese. Il Nottingham Forest ed il Fulham sono state le prime ad interessarsi a Guirassy, seguite poi dal Crystal Palace e dal Bournemouth. Si sono poi aggiunti club tedeschi, spagnoli e sauditi. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, a gennaio gli Svevi chiedono 35 milioni di euro per il suo cartellino, mentre in estate scatterà la clausola di rescissione da 20 milioni. I biancorossi, tuttavia, sono già al lavoro per rinnovare il contratto di Guirassy e togliere o quantomeno alzare la clausola stessa.