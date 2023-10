È la priorità del Milan in attacco: 40 milioni per la rivincita sull’Inter

Il Milan a caccia di un centravanti di livello internazionale per svecchiare l’attacco: il primo nome sulla lista di Furlani e Moncada rimane quello di Jonathan David

Il Milan prepara il terreno per la successione di Giroud. O almeno per un profilo che possa convivere con il 37enne ma sempreverde attaccante francese.

Furlani e Moncada setacciano il mercato alla ricerca del centravanti del futuro e in particolare convergono su un nome: Jonathan David. Il bomber canadese rimane il primo obiettivo per svecchiare il reparto offensivo di Pioli, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che vorrebbe provare l’assalto già a gennaio per strapparlo al Lille. Impresa però tutt’altro che facile, vista al volontà dei francesi di non privarsi della loro punta di diamante almeno fino al termine della stagione. David ha perso un contratto in scadenza nel giugno 2025 e senza rinnovo gli scenari potrebbero cambiare già nella finestra invernale.

Calciomercato Milan, David in pole: fissato il prezzo

David per età e potenziale è uno dei migliori prospetti sulla piazza, già pronto per fare la differenza nel presente considerando anche la scorsa stagione dove ha messo a segno 24 reti in Ligue 1.

L’attaccante canadese ha realizzato gol pesanti anche in Nazionale ed è apprezzato inoltre da diverse squadre in ambito europeo. Tra queste ci sono pure i cugini dell’Inter, che l’ultima estate hanno strappato Marcus Thuram al ‘Diavolo’. Adesso il Milan vuole prendersi la sua rivincita e pianifica l’assalto a David tra gennaio e il prossimo giugno. Il Lille ha sparato alto negli ultimi mesi, valutando 60 milioni di euro il bomber classe 2000. Ma senza il rinnovo di contratto e a un anno o poco più dalla scadenza dell’accordo con i transalpini, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ il canadese potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Con o senza Giroud: il Milan ha individuato in David il centravanti del futuro per l’attacco di Stefano Pioli.