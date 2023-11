Vlahovic demolito, la sentenza: “È fragile e non intelligente calcisticamente”

Vlahovic demolito, la sentenza verso Juventus-Inter: “Fragile e poco intelligente”. Ecco le dichiarazioni dell’ex

Cresce l’attesa per il Derby d’Italia. Meno due a Juventus-Inter, scontro diretto che torna a valere la vetta della classifica di Serie A.

I nerazzurri per allungare in classifica, la squadra di Allegri per prendersi la vetta solitaria a parità di partite. Juve-Inter torna a valere tanto e, domenica sera, tutti gli occhi saranno sull’Allianz Stadium. Una sfida che potrebbe non avere fra i protagonisti, almeno dall’inizio Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è in ballottaggio con Kean per affiancare Chiesa. Del suo momento ha parlato a ‘Tuttosport’ Paolo Di Canio: “Con la Juve è ovvio che sia tutto diverso, anche come pressioni, però ho scoperto delle fragilità in lui, nelle scelte, nel non essere intelligente calcisticamente nel momento in cui trova delle difficoltà”.

Juventus, Di Canio: “Juve-Inter non è decisiva, i bianconeri lotteranno per lo Scudetto”

L’ex attaccante ha commentato così lo scontro diretto di domenica: “Non può essere decisiva, è presto, però un bell’indirizzo lo può dare”

“Anche perché si affronteranno le due squadre che, dal mio punto di vista, si giocheranno lo scudetto. – ha concluso Di Canio – L’Inter è maturata e ha ridotto gli inciampi della scorsa stagione, mentre la Juventus per DNA e approccio alle gare resterà lì fino alla fine”.