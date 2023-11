Sorpresa per Juventus-Inter: “Pronta l”Allegrata’”

Le dichiarazioni di Paolino ai microfoni di Gol di Tacco, in onda su TvPlay, in merito alla sfida di campionato di domenica sera

La grande attesa è ormai finita. Domenica sera, le attenzioni di tutti gli appassionati di calcio saranno rivolte a Torino, dove si giocherà Juventus-Inter, il derby di Italia.

Un match che ci dirà molto sulla lotta Scudetto: le due squadre sono separate solamente da due punti e i bianconeri con una vittoria andrebbero in testa alla classifica.

Un successo in cui crede tanto Antonio Paolino: “Voglio una Juventus coraggiosa – afferma ai microfoni di Gol di Tacco in onda su TvPlay -. Cambia più per noi, e ci dà coraggio per tornare in Champions. L’Inter sa di essere più forte sul lungo. Pronostico? 1 a 0”.

Juventus-Inter, Paolino: “Partita che può stupirci”

La Juventus dovrà fare i conti con diverse assenze a centrocampo e Allegri sarebbe pronto a sorprendere tutti:

“Mi aspetto un’”Allegrata”. E’ una partita che potrebbe stupirci, me lo auguro. Penso che uscirà dalle regole preconfezionate dai giornali, che quando si deve parlare di Juve tirano in ballo il gioco. La Juve può far poco. La difesa è il punto di forza, ma allo stesso tempo non puoi solo aspettare l’Inter. Una sorpresa potrebbe arrivare se ci fosse il coraggio che spesso chiediamo. Con Chiesa chi vuoi far giocare? Se sceglie all’ultimo istante non sarà una mossa azzeccata, se invece l’ha decisa da oggi allora sarà pensata, e io in questa partita punterei su Vlahovic. Serve partire con idee chiare”.