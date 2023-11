Inter prima davanti al Napoli e Juve quarta: la classifica dopo le Nazionali

Si ritorna in campo: ecco la speciale classifica con la Juve al quarto a seguito della sosta per gli impegni delle Nazionali.

La 13a giornata di campionato si apre con diversi scontri diretti e big match. In palio punti importanti, che possono determinare il proseguo della stagione e l’umore delle piazze.

La sosta ha cristallizzato la classifica e ha permesso ad alcune squadre di riprendere fiato, in vista dei prossimi impegni in Serie A e quelli europei. Bisogna però aggiungere che alcuni club al vertice hanno anche perso uomini importanti a causa degli sforzi accumulati in Nazionale.

Basti pensare agli infortuni di Lindstrom, l’indisponibilità di Zielinski, ma anche lo stop di Okafor che, aggiunto alla squalifica di Giroud per questo turno di campionato, mette nei guai Pioli. Il mister convocherà il giovanissimo attaccante del vivaio Francesco Camarda.

Inter, Milan o Napoli: chi arriva più stanco dopo la sosta

La Serie A si lascia alle spalle l’ultima sosta dell’anno. L’Italia ha finalmente raggiunto la qualificazione diretta a EURO 2024, evitando così i pericolosi spareggi di marzo. Gran parte dei calciatori convocati da Spalletti provengono proprio dalle big del nostro campionato, spremuti fino all’ultimo per poter conquistare questo agognato traguardo.

La squadra che meno avrà patito della sosta sarà con ogni probabilità la Fiorentina, la quale ha inviato 11 giocatori in giro per il Mondo, ma questi hanno disputato un totale di 593 minuti. Meno dell’Atalanta: i 9 giocatori convocati tra rappresentative A e giovanili hanno disputato 631 minuti.

Sotto i mille minuti troviamo la Juventus con i suoi 12 calciatori convocati. Tra i più impiegati Chiesa e Rabiot che hanno giocato 142 e 157 minuti (entrambi hanno realizzato rispettivamente 2 e 1 gol). I bianconeri affronteranno l’Inter, la squadra che ha consegnato più calciatori di tutti alle Nazionali e che ha accumulato notevolmente più stanchezza: 1841 minuti. I tre Azzurri Acerbi, Barella e Dimarco hanno disputato 180 minuti e con ogni probabilità partiranno titolari anche domenica per affrontare la Juventus.

Dietro all’Inter in questa speciale classifica troviamo il Napoli: i suoi dodici convocati hanno disputato 1298′. Il 9 giocatori del Milan, invece, sono scesi in campo per 1154′. Tra questi vanno sottolineate le prestazioni di Okafor (206′ e infortunio), Theo (180′), Musah (180′), e Reijnders (135′).

La classifica dei top club di Serie A per minuti giocati dai calciatori in nazionale durante l’ultima sosta: