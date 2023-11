Il tecnico lo scarica: riecco l’olandese per la Juve

I bianconeri potrebbero mettere le mani sul giocatore che non rientra più nei piani del club inglese

La Juventus di Massimiliano Allegri guarda con attenzione al calciomercato inglese per rafforzare la squadra.

I bianconeri vogliono mettere le mani almeno su un nuovo centrocampista, per colmare la lacuna, che si è venuta a creare con lo stop di Pogba. La squalifica di Fagioli ha poi peggiorato la situazione, con la mediana bianconera sempre più con gli uomini contati.

A gennaio, dunque, non si potrà fare a meno di acquistare un centrocampista. Così, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juventus sta cercando di chiudere per Kalvin Phillips, pronto a lasciare il Manchester City, con la formula del prestito.

Ma in Premier League di giocatori in esubero, che rappresentano delle opportunità di mercato ce ne sono davvero parecchie. Una di queste si trova ancora una volta a Manchester, stavolta, però, tra i Red Devils. In Inghilterra sono, infatti, convinti, che Erik ten Hag sia pronto a mettere sul mercato ben 13 giocatori: non c’è più spazio per loro e tra gennaio e giugno si proverà a cederli.

Calciomercato Juventus, colpo Van de Beek dal Manchester United

Non rientra più nei piani dei Red Devils – senza alcun dubbio – così anche Donny Van de Beek, pronto a dire addio al club inglese, come riporta il ‘ManchesterEveningNews’, già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Il centrocampista olandese torna così ad essere un’opportunità, soprattutto per la Juventus, che è da anni sulle sue tracce. Chissà che non sia arrivato il momento per vedere finalmente in Italia il calciatore, che in stagione ha giocato solamente 21 minuti. In passato Van de Beek è stato accostato anche all’Inter: al momento, però, i nerazzurri appaiono davvero al completo nel reparto di centrocampo.

Van de Beek, però, non è l’unico calciatore del Manchester United che potrebbe vestire il bianconero. Tra i calciatori dei Red Devils, pronti a fare le valigie e che in questi giorni sono stati accostati alla Juventus, ci sono anche Varane e Sancho