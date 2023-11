Dalla Juventus all’Inter, svolta nell’affare: l’epilogo è clamoroso

Dalla Germania trapela un’indiscrezione che tira in ballo anche la Juventus. L’effetto domino è immediato e coinvolge le milanesi

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Juventus. Una gara molto importante, che potrebbe fornire un quadro di lettura più completo della stagione. A diverse settimane dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, però, i bianconeri e i nerazzurri cominciano a duellare anche in sede di contrattazioni.

Sotto questo punto di vista non mancano novità importanti. Il derby d’Italia infatti potrebbe riproporsi per l’acquisto di diversi calciatori. Da Zielinski a Djalo passando per Colpani, con la prospettiva che l’orizzonte possa ulteriormente allargarsi. Le ultime indiscrezioni dalla Germania, a tal proposito, non possono non essere attenzionate. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport DE, infatti, anche la Juventus si sarebbe aggiunta alla folta schiera di estimatori di Assan Ouédraogo. Il poliedrico fantasista tedesco classe ‘2007 in forza allo Schalke 07 – resosi protagonista di una crescita esponenziale – ha già calamitato l’attenzione di diverse big europee. Non sono poche, infatti, le compagini che in tempi e in modi diversi hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra.

Calciomercato Juventus, dalla Germania: i bianconeri sfidano Milan e Inter per Ouédraogo

Oltre alla Juventus, infatti, anche Milan e Inter avevano avviato nei giorni scorsi i primi contatti. Per anticipare la concorrenza, i club italiani sarebbero pronti a chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi. Anche il Napoli, come evidenziato da calciomercato.it, ha già da tempo sondato i termini dell’operazione. Tuttavia, la volontà del calciatore è piuttosto netta.

Ouédraogo, infatti, preferirebbe terminare la stagione tra le fila dello Schalke ed eventualmente partire in estate. Il rebus comunque è ancora tutto da sciogliere. Inter, Juve e Milan dovranno guardarsi dal possibile blitz di alcuni club di Premier League. Bayern Monaco, Lipsia ed Eintracht Francoforte starebbero spingendo sull’acceleratore per mettersi in una posizione privilegiata. Per adesso una soluzione definitiva in tal senso non è stata ancora presa. Come già anticipato, il giovane centrocampista è concentrato sul prosieguo della stagione per avere la possibilità di continuare la sua crescita. La sensazione, dunque, è che la telenovela sia ancora alle battute iniziali. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso.