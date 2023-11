Assalto respinto: rinnova con la Lazio, c’è la fumata bianca

Svolta nel mercato della Lazio; il giocatore, nonostante l’interesse di diverse squadre, è pronto a rinnovare con il club biancoceleste

La Lazio, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, si prepara per il match contro la Salernitana; partita molto importante in ottica Champions League. I biancocelesti, infatti, sono a quattro punti dal quarto posto ed hanno la possibilità di fare un sensibile passo in avanti considerando gli scontri diretti Atalanta Napoli e Milan Fiorentina. Match dunque da vincere obbligatoriamente con Sarri pronto a sfruttare le qualità di Felipe Anderson.

L’esterno brasiliano ha le qualità per andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria; giocatore abile nell’uno contro uno, nel creare costantemente la superiorità numerica. Giocatore indispensabile nel sistema di gioco bianconceleste; fino a questo momento Felipe Anderson ha disputato tutte le partite (sedici tra campionato e Champions League) della sua squadra realizzando un gol e cinque assist tra tutte le competizioni.

Nell’undici titolare della Lazio, il classe 1993 è un giocatore imprescindibile; ecco perché non avevano lasciato tranquille le voci che voleva l’esterno offensivo lasciare il club biancoceleste. Il contratto di Felipe Anderson, infatti, scade il prossimo trenta giugno e fino ad ora la situazione rinnovo non aveva visto fare passi avanti; situazione completamente cambiata con il giocatore deciso a proseguire la sua avventura nella capitale.

Felipe Anderson, rinnovo ad un passo: i dettagli

Un giocatore come l’esterno brasiliano, a parametro zero, faceva gola a diverse squadre; sull’attaccante, stando a quanto riportato da Il Messaggero, era forte l’interesse di tre club. Stiamo parlando di Fiorentina, Nottingham Forest e Santos con il club brasiliano pronto a riportare in patria Felipe Anderson. I tifosi biancocelesti possono tirare un sospiro di sollievo; il classe 1993 continuerà la sua esperienza nella capitale.

L’attaccante è infatti pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 2028 con uno stipendio di tre milioni e mezzo all’anno. Manca solamente l’ufficialità che, molto probabilmente, potrebbe arrivare la prossima settimana; il presente si chiama Salernitana e bisogna mantenere la concentrazione senza farsi distrarre da nessuna situazione extra campo. Il match, come detto, è fondamentale con Felipe Anderson pronto a fornire il giusto contributo.

Gli obiettivi stagionali della Lazio sono molto importanti; in campionato si vuole lottare per il quarto posto mentre nelle coppe la volontà è quella di arrivare il più lontano possibile. Tutti traguardi che possono essere raggiunti grazie ad un giocatore come Felipe Anderson pronto a firmare il rinnovo con la Lazio in modo da essere, per altri anni, un punto fermo della rosa biancoceleste.