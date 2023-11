Roma, Marcos Leonardo sempre più lontano: lo vogliono in tre

Tre big europee hanno messo gli occhi su Marcos Leonardo; il giovane talento brasiliano sembra essere sempre più lontano dalla Roma

La Roma, al rientro dalla sosta per le nazionali, affronterà l’Udinese in un match fondamentale per la classifica dei giallorossi; in un turno di campionato con Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina, i ragazzi di Mourinho hanno la grande possibilità di conquistare punti importanti nella corsa alla prossima Champions League, il principale obiettivo di Lukaku e compagni.

Proprio l’attaccante belga (reduce da un poker in nazionale) sarà uno dei protagonisti del match e dovrà, con i suoi gol, trascinare la squadra verso un risultato positivo. Dal punto di vista della stagione, invece, i giallorossi vogliono togliersi importanti soddisfazioni sia in campionato sia nelle coppe dove il sogno è arrivare in finale di Europa League.

Obiettivi non semplici da raggiungere ma la Roma ha una rosa di livello che, nel prossimo mercato invernale, può essere rinforzata; la difesa sembra essere uno dei reparti sui quali intervenire considerando le condizioni di Smalling, assente dalla terza giornata di campionato. A livello offensivo, invece, non sembra esserci la necessità di regalare a Mourinho una nuova pedina nonostante il nome di Marcos Leonardo.

L’attaccante classe 2003 in forza al Santos, nella scorsa sessione estiva di mercato sembrava potersi trasferire nella capitale ma la trattativa, a causa delle condizioni di classifica non semplici del club brasiliano, non è andata a buon fine. Si pensava ad un possibile ritorno di fiamma a gennaio anche se l’interesse di un top club europeo mette preoccupazione all’ambiente giallorosso.

Marcos Leonardo piace al Real Madrid: la Roma si allontana

Stando a quanto riportato da Globo, Marcos Leonardo ha attirato l’interesse del Real Madrid; il club spagnolo, in piena lotta per il titolo in Liga, sta vivendo una situazione non semplice a livello di infortuni con lo stop di Vinícius che ha messo Ancelotti ancora più in difficoltà. Il centravanti per le prossime partite sarà Joselu ma la dirigenza spagnola sembra intenzionata a rinforzare la rosa per quanto riguarda l’attacco.

I nomi di Mbappé ed Haaland sono sempre caldi nell’ambiente del Real Madrid ma anche la figura di Marcos Leonardo si sta facendo sempre più forte a livello di candidatura. Non solo le Merengues sul talento brasiliano; le prestazioni del giocatore hanno attirato l’interesse anche di due club di Premier League, il Newcastle e l’Arsenal pronti a portare in Europa l’attaccante brasiliano.

Marcos Leonardo rischia di essere il grande protagonista del prossimo mercato invernale con la Roma decisamente distante da un giocatore vicino, la scorsa estate, al trasferimento nella capitale.