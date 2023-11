Rafaela Pimenta: “Marcos Leonardo-Roma? Dovete chiedere al club. Pogba è motivato”

Rafaela Pimenta, agente fra gli altri di Paul Pogba, è intervenuta in ESCLUSIVA a ‘TvPlay’. Le sue dichiarazioni dal ‘Social Football Summit’

Tv Play, media partner del ‘Social Football Summit’, ha intervistato in esclusiva l’agente Rafaela Pimenta.

Pimenta, che cura gli interessi di Paul Pogba, si è espressa così del momento del numero 10 della Juventus, attualmente sospeso per doping: “Che cosa pensa Pogba? Dovreste chiedere a lui cosa pensa, lo vedo come sempre. Ottimista, motivato e un grandissimo lavoratore, si sta preparando ogni giorno e sarà pronto per il momento in cui sarà possibile”.

E sulla pista Marcos Leonardo-Roma: “La Roma? Dovete chiedere al club giallorosso, il ragazzo è pronto, il momento giusto è arriverà”. Infine, Pimenta ha parlato dei valori dei calciatori sul mercato: “È impossibile dare un valore ad un calciatore perché è una persona con le sue variabili, con una personalità, con un’evoluzione ed è molto difficile valutare solo attraverso dei dati, ci aiuta, ma non è tutto”.