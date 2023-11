Roma, poker di Lukaku incredibile: “Ne ha fatti più lui in un tempo che Vlahovic da inizio stagione”

Romelu Lukaku, centravanti della Roma, si è reso protagonista di una grandissima prestazione con la maglia della sua nazionale, il Belgio: andiamo a vedere cosa ne pensano i social

Quando è arrivato alla Roma, nell’ultima estate di calciomercato, Romelu Lukaku è stato celebrato davvero come un re.

Al momento del suo atterraggio nella capitale, i tifosi di stampo giallorosso hanno invaso l’aeroporto per dare al bomber ancora di proprietà del Chelsea un’accoglienza incredibile che solo una città e una tifoseria come quella della Roma può dare. Il centravanti belga, dal momento in cui ha iniziato a vestire la maglia giallorossa, ha iniziato a macinare una serie di gol che non sembra volersi fermare. La marcatura non è arrivata nella trasferta, complicatissima, contro l’Inter di Simone Inzaghi e nel derby, molto abbottonato, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il rendimento di Lukaku finora però è decisamente convincente ed il bomber belga sembra essere rinato anche con la maglia della sua nazionale. Nella serata di ieri infatti, Big Rom ha messo a segno la bellezza di quattro gol in appena 20 minuti nella sfida contro l’Azerbaigian. Una prestazione incredibile che ha fatto discutere gran parte del mondo calcistico, anche su X, meglio conosciuto come Twitter.

Lukaku fa scatenare i social: ecco i commenti

Romelu Lukaku è senza dubbio uno dei migliori attaccanti del campionato italiano di Serie A e lo sta dimostrando anche in questa stagione. I gol finora messi a segno in questa prima parte di stagione e quanto di buono fatto in Europa League si sommano all’ottimo lavoro che sta facendo con il Belgio. Un poker in appena 20 minuti non è cosa da tutti come hanno sottolineato diversi account su X, inoltre è stato il primo della storia della sua nazionale a realizzare una cosa del genere in un tempo di gioco, in questo caso la prima frazione. Si passa quindi da “Stratosferico” a “Si parla sempre di Messi e Ronaldo, ma anche Lukaku non è male”.

Sono ben 83 gol in 113 partite con il Belgio, un numero di reti esorbitanti, a maggior ragione con una selezione nazionale e non con una squadra di club, magari anche ben rodata. Numeri incredibili anche se messi in relazione a quelli degli altri centravanti del nostro campionato, uno su tutti Dusan Vlahovic, che non sta facendo benissimo con la Juventus e un tweet lo dice chiaramente: “Ha fatto più gol Lukaku in 37 minuti che Vlahovic da inizio anno”. Andiamo a vedere alcuni tweet

On parle toujours des stats de #Ronaldo #Messi #Mbappe etc…

Mais Romelu #Lukaku 30 ans c'est pas mal non plus

4 buts encore hier en 20 minutes (!) contre #Azerbaïdjan

14 buts 🤫 depuis début éliminatoires #EURO2024

Et 83 buts en 113 sélections 🇧🇪 mais c'est vrai pas de titre🥴 https://t.co/tSdkDNREUS — Frédéric Suteau (@FredSuteau) November 20, 2023

Ha fatto più gol #Lukaku in 37 minuti, che #Vlahovic da inizio anno. Che amarezza — Alegria Do Povo 7 (@Andrea_b19) November 20, 2023

🇧🇪 Romelu Lukaku marca 4 goles en sólo 36 minutos con Bélgica contra Azerbaiyán.#Lukaku #Belgica pic.twitter.com/MOxSDaoMLL — 20DMV (@20_dmv) November 20, 2023