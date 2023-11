Ora l’Inter ha paura della Juventus: mossa immediata di Marotta

In attesa del derby d’Italia l’Inter guarda con apprensione alle mosse della Juventus: Marotta prova a rispondere subito

Il derby d’Italia sul campo si giocherà domenica sera e darà una prima risposta sulla lotta scudetto. L’Inter lo affronta con la speranza di allungare in classifica, la Juventus con quella di mettere la testa davanti ed avanzare in maniera prepotente la sua candidatura al titolo.

Ma Juventus-Inter non si gioca soltanto sul campo: Giuntoli e Marotta affilano già le armi in vista del calciomercato di gennaio e non mancano gli obiettivi in comune. Normale che finisca così quando la strategia di entrambe le società è la stessa: provare a aumentare il tasso tecnico della squadra, senza però spendere cifre considerevoli.

Insomma, la più classica caccia alle occasioni che le sue prime della classe del calcio italiano hanno già aperto. Un nome, in particolare, sta stuzzicando l’interesse di Inter e Juventus: Tiago Djalo. Il centrale difensivo portoghese, reduce da un brutto infortunio, è in scadenza di contratto con il Lille e la possibilità di averlo a parametro zero intriga sia Marotta che Giuntoli.

Calciomercato Inter, sprint su Djalo per battere la Juventus

I nerazzurri sono da tempo sul calciatore e, senza infortunio al ginocchio, probabilmente lo avrebbero preso per sostituire Skriniar. Ora però c’è forte anche il forcing della Juventus che mette un po’ ‘paura’ all’Inter.

Proprio per questo, come riferisce ‘Sky Sport’, Marotta vorrebbe giocare di anticipo e sbaragliare la concorrenza bianconera. La mossa dell’amministratore delegato interista per mettersi al riparo da brutte sorprese è anticipare l’arrivo di Djalo già nel mercato di gennaio, offrendo un risarcimento economico al club transalpino, ed evitando così la bagarre che nei prossimi mesi potrebbe scatenarsi per il difensore.

Oltre alle due italiane, infatti, su Djalo c’è da segnalare anche l’interesse del Paris Saint-Germain ed allora l’Inter prova a battere tutti chiudendo il colpo già a gennaio.