Offerta monstre per Kvaratskhelia: primo sì per 100 milioni

L’esterno georgiano è stato preso di mira da una big disposta ad arrivare ad una cifra impressionante per convincere il Napoli

Dopo aver incantato tutta Europa con una prima stagione sensazionale con la maglia del Napoli, com’era prevedibile Khvicha Kvaratskhelia è diventato uno dei principali obiettivi sul mercato dei grandi club. L’esterno georgiano, nonostante la flessione evidenziata in termini di continuità di prestazioni in questa nuova annata, vanta parecchi estimatori.

Il forte attaccante classe 2001, che la scorsa stagione è stato eletto come miglior calciatore del campionato di Serie A dopo la vittoria dello scudetto, quest’anno ha probabilmente sofferto il calo generale evidenziato dalla formazione azzurra nei primi tre mesi. Un rendimento altalenante che ha portato il presidente Aurelio De Laurentiis ad una scelta drastica, comunicando la scorsa settimana l’esonero di Rudi Garcia da allenatore ed il clamoroso ritorno in panchina di Walter Mazzarri.

Se la scorsa estate il numero uno del Napoli è riuscito a proteggere alcuni dei suoi migliori talenti come Osimhen e Kvaratskhelia, sarà complicato – soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League – respingere gli eventuali assalti che arriveranno da altre big di Europa per i due calciatori. In particolare, sembra che il Chelsea sia intenzionato a presentare a De Laurentiis un’offerta quasi irrinunciabile per avere il georgiano.

Calciomercato Napoli, il Chelsea offre 100 milioni per Kvaratskhelia

Come riportato da ‘El Nacional’, il proprietario del Chelsea Todd Boehly starebbe preparando un nuovo colpo sensazionale di mercato.

Il protagonista è proprio Kvaratskhelia, entrato di prepotenza nel mirino dei ‘blues’ dopo aver già strappato il sì totale del tecnico Mauricio Pochettino per avviare una trattativa vera e propria. Per convincere il Napoli, il Chelsea vorrebbe proporre un’offerta da 100 milioni di euro, in linea con la valutazione che il club fa del suo cartellino. Lo stesso calciatore, che la scorsa estate ha preferito dare priorità e fiducia al progetto del club partenopeo, potrebbe stavolta aprire ad una cessione a titolo definitivo. Il suo addio, seppur doloroso da sopportare, potrebbe d’altra parte permettere al Napoli di blindare un top player come Osimhen.