Berardi alla Juventus a gennaio: si riapre tutto, l’indizio non lascia dubbi

L’indizio che fa riaprire la pista che potrebbe portare Berardi alla Juventus: a gennaio l’attaccante potrebbe lasciare il Sassuolo.

La Juventus, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, affronterà i nerazzurri in un match non decisivo ma che può dare indicazioni importanti a livello di classifica. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti in modo da mandare un segnale ai nerazzurri ma anche dimostrare di poter competere, fino alla fine, per lo scudetto.

Una partita non semplice considerando la qualità dell’Inter ma Allegri ha la rosa in grado di mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi. L’obiettivo della Juventus, considerando anche l’assenza dalle coppe e il poter preparare gli impegni settimanalmente, è restare fino alla fine a contatto con la vetta della classifica in modo da giocarsi le proprie carte al meglio possibile.

Gennaio si sta avvicinando e il mercato invernale può fornire un contributo importante alla Juventus; l’obiettivo della società è quella di regalare ad Allegri le risorse necessarie per affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione.

Uno dei reparti da rinforzare, considerando le note vicende che hanno colpito Fagioli e Pogba, è il centrocampo ma non possiamo escludere la possibilità che la dirigenza decida di intervenire anche nel reparto avanzato e, da questo punto di vista, bisogna fare attenzione al nome di Berardi.

Berardi-Juventus: possibile ritorno di fiamma a gennaio

Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Juventus ha provato a regalare un giocatore come Berardi all’interno della rosa di Allegri. Una trattativa sfumata a causa della richiesta della società neroverde; per arrivare all’esterno azzurro, infatti, servivano trenta milioni di euro. A gennaio le cose potrebbero cambiare con i bianconeri pronti a tornare alla carica per l’attaccante del Sassuolo.

La Juventus vuole rinforzare la propria rosa e il nome di Berardi e uno di quelli in cima alla lista dei bianconeri; non sarà una trattativa semplice nonostante l’indizio, piuttosto chiaro, di come l’esito potrebbe essere diverso rispetto all’ultima estate. Le quote di un possibile trasferimento dell’esterno azzurro in bianconero stanno intorno al 3.50; indizio non decisivo ma che testimonia come questa trattativa possa riaprirsi nel corso del mercato invernale.

Il Sassuolo ha bisogno di Berardi per vivere una stagione tranquilla mentre la Juventus vuole aggiungere qualità ad una rosa il cui obiettivo è quello di lottare, fino alla fine, per lo scudetto. Il classe 1994, fino a questo momento, ha realizzato cinque gol e due assist; impossibile dimenticare la perla con cui ha deciso il match di San Siro contro l’Inter.