Addio Vlahovic, scambio due per uno per accontentare la Juve

Juventus-Vlahovic, possibili saluti per il centravanti: pronto uno scambio con due giocatori diretti a Torino

Il nome di Rodrigo De Paul continua ad essere all’interno dei radar della Juventus. Il centrocampista argentino, insieme a Samardzic, è in cima alla lista della dirigenza bianconera.

Il rendimento dell’argentino con la maglia dell’Atletico Madrid non ha mai soddisfatto a pieno la società spagnola, che è sotto contratto fino al 2026. L’interesse della Juventus continua ad essere vivo, con la dirigenza bianconera che starebbe lavorando ad un possibile tesoretto per utilizzarlo proprio per acquistare l’ex Udinese. Attenzione però, perché in casa biancorossa c’è un giocatore della Juve che piace molto e dalla Spagna sottolineano come potrebbe essere imbastito un super scambio a gennaio.

Juventus, Vlahovic nel mirino dell’Atletico Madrid: De Paul e Depay le pedine di scambio

Il giocatore in questione è Dusan Vlahovic. Il serbo, ultimamente, non è più una primissima scelta di Massimiliano Allegri e anche per lui, come per De Paul, ci si aspettava altro rendimento.

‘El Gol Digital’ sottolinea come Vlahovic piace tantissimo all’Atletico Madrid, che cerca un rinforzo di peso in attacco. Morata sta disputando una stagione straordinaria, ma non può trascinare l’attacco dei Colchoneros per tutta la stagione. Ecco quindi che Simeone starebbe pensando proprio a Vlahovic e il tecnico argentino acconsentirebbe ad una partenza di De Paul solo nel caso in cui nell’affare venisse inserito il centravanti serbo ex Fiorentina.

A quel punto l’Atletico Madrid dovrebbe versare anche un indennizzo economico nei confronti della Juventus, ma gli spagnoli avrebbero un’altra carta da giocarsi. Si tratta di Memphis Depay, attualmente alle prese con problemi muscolari e impiegato solo per 139 minuti in stagione. Depay può essere un profilo apprezzato in casa bianconera. L’Atletico è pronto a farlo partire e a metterlo sul mercato già a gennaio. Certo, molto dipenderà da quelle che sono le condizioni fisiche dell’attaccante olandese. L’obiettivo dell’Atletico però sarebbe proprio questo: De Paul via solo se nell’affare dovesse essere inserito Vlahovic, con Depay che potrebbe finire a Torino insieme all’argentino, anche per evitare di sborsare cifre troppo alte come compensazione.