Scartato da tutti, Nazionale compresa: se lo prende la Juventus

Fabian Ruiz non brilla col PSG e rischia la convocazione in Nazionale, ora anche le grandi d’Europa bypassano il suo nome e resta solo la Juventus nella corsa al cartellino

Chiusa la parentesi delle Qualificazioni ad Euro2024, la Nazionale Italiana può finalmente gioire del risultato raccolto nonostante l’avvicendamento in panchina di Luciano Spalletti che tutto ha fatto fuorché destabilizzare l’ambiente a seguito della mancata partecipazione agli ultimi Mondiali in Qatar.

Sorprendente lo stato di forma generale dei calciatori nostrani, con tanto di meriti anche a qualche elemento della Juventus come Federico Gatti. Un sorriso in più per Massimiliano Allegri in vista del derby di domenica contro l’Inter.

Come gli Azzurri, anche la ‘Roja’ di Luis de la Fuente non ha deluso le aspettative blindando il proprio passaggio ai sorteggi della fase a gironi della competizione in oggetto, battendo con serenità sia Cipro che la Georgia di Kvicha Kvaratshkelia. L’impresa per il funambolo del Napoli non è dunque riuscita, ma quel che più preoccupa l’ambiente internazionale non è tanto il risultato fuori dai pronostici del georgiano quanto la recente scomparsa dai radar di mercato del centrocampista ex partenopeo Fabian Ruiz.

Lo spagnolo, passato al PSG quando era ormai entrato nel circuito dei privilegiati del Napoli di Aurelio De Laurentiis, ha iniziato ad andare incontro ad un calo di rendimento notevole sia tra le file parigine del connazionale Luis Enrique – voglioso di sperimentare con Warren Zaire-Emery – che anche con la stessa maglia della Spagna. Tanto da non meritare neppure un minuto contro Cipro ma soltanto contro la Georgia, dopo aver già ottenuto la qualificazione matematica. Segno di una mancanza di fiducia, forse, da riconquistare del tutto.

Barcellona e Real si defilano per Fabian Ruiz, resta soltanto la Juve per 25 milioni

Con la convocazione a rischio per Euro2024, Fabian Ruiz ha il dovere di ristabilire la propria posizione internazionale. Ma né il PSG né le altre grandi big europee come Barcellona e Real Madrid sarebbero più intenzionate a donargli spazio di manovra.

A conti fatti, dunque, è proprio la Juventus a restare ancora attiva in coda al calciatore. I bianconeri potrebbero dover faticare sulle condizioni di un eventuale trasferimento a titolo definitivo, visto che il costo del suo cartellino non sarebbe destinato a scendere al di sotto dei 25 milioni di euro. Ma con Cristiano Giuntoli uomo dei miracoli di mercato, nulla è certo. Quel che conta, per Allegri, è che non lo si perda di vista del tutto.