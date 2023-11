Rinnovo Chiesa più lontano, già scelto il sostituto alla Juve

Il rinnovo di Federico Chiesa è in bilico e per la Juventus è già stato scelto il sostituto: decisione presa

Il rinnovo per Federico Chiesa ancora non arriva. Come raccontato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, resta distanza tra le parti, nonostante la volontà della Juventus di blindare il calciatore, sul quale però non mancano le pretendenti, soprattutto in Premier League.

Ecco allora che è logico per i bianconeri anche valutare l’eventualità che l’ex Fiorentina possa andare via e quindi sia necessario trovare un sostituto. Una scelta che potrebbe ricadere su diversi calciatori, quattro dei quali sono stati inseriti nel sondaggio pubblicato da Calciomercato.it sul profilo ‘X’, chiedendo agli utenti di scegliere il nome giusto per rimpiazzare Federico Chiesa in bianconero.

Quattro le possibili alternative presentate: da Domenico Berardi a Nico Gonzalez, passando per Mattia Zaccagni e arrivando a Matias Soulé. La scelta è stata netta.

Calciomercato Juventus, scelto il post Chiesa

“Il rinnovo di Chiesa è in bilico: chi sarebbe il sostituto ideale?” è la domanda che abbiamo posto agli utenti che hanno risposto indicando in gran parte il gioiellino ora in forza al Frosinone.

È Soulé, protagonista di un ottimo avvio di stagione con cinque gol e un assist, il sostituto ideale secondo il 47,1% di chi ha risposto al sondaggio. Subito dietro c’è Nico Gonzalez, numero 10 della Fiorentina, che racimola il 29,4% di preferenze. Non convinco invece le opzioni che portano a due nazionali italiani come Domenico Berardi e Mattia Zaccagni: entrambi raccolgono l’11,8% di voti.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚪️⚫️ #Juventus, il rinnovo di #Chiesa è in bilico: chi sarebbe il sostituto ideale ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 22, 2023

Come raccontato da Calciomercato.it, per il fantasista della Lazio il rinnovo è sempre più lontano e la Juventus ha già avuto contatti intensi con il suo entourage, considerato anche che Giuntoli lo apprezza molto e lo avrebbe voluto già a Napoli.